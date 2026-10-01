Familia del futbolista Kenny Martínez clama por justicia a un mes de su muerte

Islas de la Bahía, Honduras. Al cumplirse un mes del trágico crimen que enluta al deporte nacional, familiares de Kenny Bredenskie Martínez Webster (de 22 años de edad), exfutbolista del Club Deportivo Olimpia, exigen a las autoridades que el caso no quede impune y se capture a todos los involucrados en su asesinato. El hecho violento se registró el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía. Según los reportes preliminares, Kenny Martínez se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado y atacado a balazos por desconocidos, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar.

Captura de un sospechoso

Diez días después de haberse perpetrado el crimen, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura de un sospechoso implicado en el homicidio del exjugador.

El detenido fue identificado como Jhon David Matute Meléndez, (de 21 años), originario de José Santos Guardiola y residente en el sector de Camp Bay. Su ubicación y requerimiento se llevó a cabo en French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cabe destacar que Matute Meléndez, quien es primo de Kenny Martínez cumple prisión preventiva en la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida.

Exigen la captura de dos implicados más

Pese a la detención del sospechoso, los parientes del deportista señalan que las investigaciones aún no han concluido. Chanel Martínez, hermana de la víctima, reveló que el propio detenido confesó haber participado en el ataque e indicó que hay dos hombres más involucrados. "Exigimos justicia porque no solo él participó. Él confesó que hay dos más y pedimos a la Policía que los capture", manifestó Chanel Martínez.

La hermana del exfutbolista agregó que, aunque el detenido proporcionó nombres, la familia desconoce la identidad de dichas personas. "La Policía nos dice que tienen suficiente prueba de que el primo participó en su muerte y que van a capturar a los otros dos", detalló.

Un clamor sin respuesta: ¿por qué lo mataron?

Más allá de las capturas pendientes, la familia de Kenny Martínez busca desesperadamente entender el móvil detrás del crimen de un joven dedicado al deporte.