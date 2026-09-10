Capturan en Roatán a sospechoso del asesinato del exfutbolista Kenny Martínez

El detenido es originario del municipio de José Santos Guardiola , Islas de la Bahía, y reside en el sector de Camp Bay, del mismo municipio. Las autoridades lo señalan por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Martínez Webster .

Según informó la Policía Nacional en un comunicado, el sospechoso, identificado como Jhon David Matute Meléndez , de 21 años, fue requerido en el sector de French Harbour , Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.

Roatán, Islas de la Bahía. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves en Roatán, Islas de la Bahía, a un joven señalado como presunto implicado en el asesinato del exjugador de fútbol Kenny Bredenskie Martínez Webster , ocurrido el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda.

De acuerdo con el informe policial, las investigaciones establecen que el pasado 1 de septiembre la víctima se transportaba en su motocicleta por el sector de Punta Gorda cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían en una motocicleta tipo montaña, de color negro.

Los sospechosos habrían disparado en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, los individuos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay.

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La DPI informó que mantiene las diligencias investigativas para identificar y capturar al segundo individuo que presuntamente habría participado en el crimen.

“El ciudadano detenido fue remitido ante las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por los hechos que se le imputan conforme al debido proceso establecido”, señaló la Policía Nacional en su comunicado.

Kenny Martínez perdió la vida a los 22 años y su muerte causó especial impacto en el fútbol de Roatán y Punta Gorda, donde era conocido por su trayectoria y por las condiciones que mostró desde sus primeros pasos en este deporte.

El joven comenzó a destacar como delantero y en 2023 llegó a las filas del Olimpia, donde se incorporó a las reservas del conjunto blanco. Su capacidad goleadora hizo que comenzara a llamar la atención dentro de la institución.

Sus actuaciones también fueron observadas por Pedro Troglio, quien en ese momento dirigía al primer equipo del Olimpia. El entrenador argentino se fijó en las condiciones y el potencial del joven atacante.

Martínez fue promovido por Troglio y realizó la pretemporada con el plantel profesional del Olimpia, lo que representó un importante paso en su corta carrera. Sin embargo, en ese momento no llegó a disputar un partido oficial con el conjunto merengue.

La muerte del joven futbolista representó un duro golpe para sus familiares, amigos y personas que compartieron con él dentro y fuera de las canchas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar la participación de los dos sospechosos.