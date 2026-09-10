Así será la pavimentación de la vía que conectará la colonia Honduras con la CA-5 Sur

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura confirmó este jueves que se encuentran en la fase final los estudios y diseños para pavimentar la vía que conectará la colonia Honduras con la carretera CA-5 Sur, en el Distrito Central. La obra busca atender una demanda de varias décadas y mejorar la conexión entre sectores agrícolas y una de las principales rutas de acceso y salida de la capital hondureña. De acuerdo con lo informado por Casa Presidencial, la pavimentación permitirá mejorar la conectividad de las aldeas El Aguacate, La Puerta y Azacualpa, zonas donde se concentra parte de la producción agrícola que abastece los mercados de Tegucigalpa.

El proyecto contempla la pavimentación de la vía que comunica estos sectores con la CA-5 Sur. Sin embargo, el comunicado no detalla todavía la longitud del tramo, el costo de la obra, el tipo de pavimento que será utilizado ni la fecha prevista para el inicio de los trabajos. Asfura destacó que la mejora de la carretera podría facilitar el traslado de frutas y verduras desde las zonas productivas hasta los mercados capitalinos, al reducir las dificultades de conectividad que enfrentan actualmente los productores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La producción se va a ver incentivada al mejorar la carretera; la conectividad nos va a dar mejor educación, salud y comercio”, refirió el mandatario.

Según el presidente, uno de los objetivos de la obra es resolver un cuello de botella histórico para el transporte de productos agrícolas hacia Tegucigalpa y facilitar la comunicación entre las comunidades beneficiadas y la capital. La pavimentación también pretende generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas en estas zonas, al contar con una vía en mejores condiciones para el transporte de mercancías. Asfura hizo además un llamado a los alcaldes para que prioricen obras de infraestructura en las zonas productivas que abastecen diariamente los mercados de la capital. Por ahora, el proyecto se mantiene en la etapa final de estudios y diseños, por lo que todavía deberán conocerse detalles técnicos y de ejecución antes de que comiencen los trabajos de pavimentación.

Seguridad

Durante la misma rueda de prensa, el presidente también se refirió a las acciones de seguridad que se desarrollan en el país. Informó que la Policía Nacional y la Policía Militar trabajan de manera articulada para intervenir los 30 municipios considerados más violentos.