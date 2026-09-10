Asfura no dijo que en Honduras no se puede implementar el “plan Bukele” porque violaría derechos de criminales

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente haber declarado que en Honduras no se puede implementar un “plan Bukele”, ya que podría violar los derechos de organizaciones y grupos criminales del país. Sin embargo, la publicación es falsa. No existe registro alguno de que el mandatario hondureño haya emitido tales palabras ni en apariciones públicas ni a través de canales institucionales. “¿Primero los derechos de los delincuent*s y después los del pueblo?Nasry Asfura asegura que en Honduras no se puede implementar un “Plan Bukele”, porque podría violar los derechos de organizaciones y diferentes grupos del país”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de septiembre de 2026.

El 8 de septiembre de 2026, el gobierno de Nasry Asfura anunció que ampliará las intervenciones de seguridad en barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula considerados de alta incidencia criminal. La estrategia contempla reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Policía Militar en sectores donde operan estructuras criminales, con el objetivo de recuperar espacios, reducir las amenazas contra los habitantes y evitar que las familias abandonen sus viviendas debido a la violencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura aseguró que, aunque existe una mejoría en materia de seguridad, los resultados todavía son insuficientes. El mandatario no proporcionó cifras para respaldar esa valoración y señaló que las intervenciones realizadas en algunos sectores de Tegucigalpa serán extendidas a otras zonas de la capital, Comayagüela y San Pedro Sula. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente qué barrios y colonias serán intervenidos, cuánto durarán los operativos ni los criterios específicos que utilizarán para seleccionar las zonas.



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