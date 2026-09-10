Honduras brilla en CODICADER 2026 y celebra dos medallas de oro

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras vivió una jornada dorada en el antepenúltimo día de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) 2026, que se desarrollan en Tegucigalpa, luego de conquistar dos medallas de oro en las disciplinas de softbol y tenis de mesa.

La primera alegría llegó en el softbol, donde la selección hondureña protagonizó una gran remontada frente a Panamá. El combinado catracho se impuso con marcador de 18-12, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro en una emocionante definición.

La segunda presea dorada para Honduras llegó en el tenis de mesa, gracias a la destacada actuación de José Eduardo Gómez en la modalidad individual masculina. El atleta hondureño superó con autoridad por 3-0 a su oponente de Costa Rica para subir a lo más alto del podio.