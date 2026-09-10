Cossette López inicia funciones como representante permanente de Honduras ante la OEA

Washington, Estados Unidos. La diplomática hondureña Cossette López asumió formalmente sus funciones como representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de entregar sus cartas credenciales al secretario general del organismo, Albert R. Ramdin. El acto se desarrolló en Washington, donde López expuso ante Ramdin la disposición de Honduras de participar activamente en los espacios de diálogo y búsqueda de acuerdos dentro del organismo hemisférico. Durante su intervención, la nueva representante hondureña abogó por una OEA “más cercana a los pueblos”, con capacidad para ejecutar los mandatos establecidos y preservar la unidad de los Estados miembros alrededor de los principios contemplados en su carta constitutiva.

López también señaló que Honduras llega a la organización con una “voluntad firme de escucha activa”, orientada a facilitar la construcción de consensos y favorecer una relación abierta y constructiva con los países que integran la OEA. “Cuenten con Honduras para ello y para la procura activa en mantener una relación abierta y constructiva”, expresó la funcionaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ramdin, por su parte, aseguró que la Secretaría General está dispuesta a acompañar a López durante el comienzo de su gestión como representante hondureña.

“Esperamos con interés trabajar con usted y con su gobierno. Puede contar con nuestro respaldo, con el apoyo de sus colegas y con la cooperación de la Secretaría General al iniciar su mandato”, declaró el secretario general de la OEA. Durante el encuentro, Ramdin también resaltó la trayectoria de López en el servicio público y su experiencia en instituciones vinculadas con la gobernanza democrática.

Trayectoria de Cossette López