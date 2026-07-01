Cossette López juramentada embajadora de Honduras ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras

El acto oficial se realizó en el marco de los procedimientos diplomáticos establecidos por el Estado hondureño para la designación de sus representantes ante organismos multilaterales, reafirmando la política exterior del país en foros internacionales.

​​​La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero , juramentó este miércoles a la nueva embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cossette López Osorio .

Durante la ceremonia, la canciller Agüero destacó la importancia del cargo que asume la diplomática hondureña, en un contexto regional que exige mayor coordinación y fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la OEA.

Cossette López Osorio asume la representación permanente de Honduras ante el organismo hemisférico con el compromiso de impulsar el multilateralismo como herramienta para el diálogo político y la búsqueda de consensos regionales.

Asimismo, tendrá la responsabilidad de promover iniciativas orientadas a la cooperación internacional en materia de seguridad, desarrollo y fortalecimiento institucional en los países de la región.

La nueva embajadora también deberá coordinar esfuerzos diplomáticos que permitan ampliar los espacios de diálogo entre Honduras y los Estados miembros de la OEA, en temas de interés común para el país.

De igual forma, su gestión estará enfocada en fortalecer los mecanismos de asistencia y cooperación internacional en áreas prioritarias como gobernanza, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Las autoridades de la Cancillería resaltaron que este nombramiento forma parte de la estrategia de política exterior orientada a consolidar la presencia de Honduras en los espacios multilaterales y reforzar sus relaciones internacionales.