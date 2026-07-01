Rechazan aumento a la Tasa Vial en El Progreso; empresarios piden revisar el ajuste

El Progreso, Yoro

El incremento a la Tasa Vial Municipal aprobado por la Corporación Municipal de El Progreso ha generado una fuerte reacción del sector empresarial y de organizaciones de la sociedad civil, que advierten impactos negativos en la economía local.

La Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso expresó su “profunda preocupación” por el ajuste que entró en vigencia el 1 de julio de 2026, en un contexto marcado —según señalan— por desaceleración económica, cierre de negocios, desempleo y alza en los costos operativos. La organización empresarial reconoce la necesidad de inversión en infraestructura municipal, pero insiste en que cualquier incremento tributario debe estar respaldado por estudios técnicos, financieros y legales, además de un proceso amplio de socialización con los sectores afectados. También cuestiona la falta de diálogo previo a la aprobación del incremento. Señala que decisiones de este tipo deben construirse con transparencia y participación ciudadana, para evitar la pérdida de confianza entre autoridades y contribuyentes. En ese sentido, la Cámara solicitó a la Corporación Municipal revisar el ajuste aprobado y hacer públicos los estudios que lo sustentan, así como detallar el destino de los fondos adicionales que se esperan recaudar. Asimismo, exhortó a instalar una mesa de diálogo con sectores productivos, sociedad civil y otras organizaciones del municipio, con el fin de buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la alcaldía y la protección del empleo y la inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso, Raúl Cárcamo, manifestó su rechazo al incremento y cuestionó las prioridades de la municipalidad en materia de obra pública. “Yo una recomendación que le hago a la corporación es que hagan obras primero, pavimenten barrios, colonias, den rutas de alivio, mejoren accesos y salidas de la ciudad, para que la gente vea resultados”, expresó. Cárcamo agregó que el ajuste es desproporcionado y que no responde a la realidad del municipio. Además, señaló que el impacto es generalizado sin distinción política. “Aquí todos van a pagar por igual la matrícula. No me interesa el color político. Lo que interesa es el desarrollo de la ciudad”, afirmó, al tiempo que pidió rendición de cuentas a la corporación municipal. El dirigente empresarial también llamó a la ciudadanía a pronunciarse sobre la medida y aseguró que el desarrollo de El Progreso debe ser la prioridad por encima de intereses políticos.