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Locura de Bélgica, increíble polémica de Said Martínez, susto e insólita pelea

Las curiosas imágenes que dejó el increíble partido que protagonizaron Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.

Locura de Bélgica, increíble polémica de Said Martínez, susto e insólita pelea
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El hondureño Said Martínez fue protagonista y arden las redes sociales tras lo ocurrido en el Bélgica vs Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026.

 Fotos Agencia EFEy Federación de Fútbol de Honduras..
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La selección de Bélgica protagonizó uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en un duelo que tuvo de todo: drama, remontada, polémica y un gol decisivo en la última jugada de la prórroga.
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La selección de Senegal tenía prácticamente asegurado el boleto a la siguiente ronda tras colocarse con una ventaja de 2-0, resultado que mantuvo hasta el minuto 86. Dicen adiós al Mundial 2026 de la manera más cruel.

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De Honduras para el mundo: Said Martínez de árbitro central, Walter López y Christian Ramírez de asistentes, estuvieron impartiendo justicia en el Bélgica vs Senegal que ha provocado que ardan las redes sociales.

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Said Martínez al momento de saludar a Tielemans, capitán de la selección de Bélgica.

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Los árbitros hondureños fueron protagonistas en el Bélgica vs Senegal correspondientes a los 16avos de final del Mundial 2026.

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El infartante partido entre Bélgica y Senegal, que terminó en victoria de los europeos por 3-2 en el alargue, en Seattle por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tuvo una inesperada interrupción: tres personas invadieron el campo de juego.
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A los 31 minutos del primer tiempo, con los senegaleses arriba por 1-0 en el marcador, tres hinchas saltaron al césped e interrumpieron el partido.
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Inmediatamente, varios efectivos de seguridad se metieron en el campo de juego para agarrarlos y retirarlos. La transmisión oficial se cortó y el encuentro estuvo demorado unos minutos. Las autoridades investigan las motivaciones de los intrusos.
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Otro de los intrusos que se metió al partido.

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Senegal se puso en ventaja con gol de Diarra a los 24 minutos.

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Los de Senegal aumentaron su ventaja ante Bélgica a los 51 minutos con anotación de Sarr.

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Said Martínez le pidió a Doku, belga del Manchester City, que se dejara de lanzar ya que lo trató de engañar.

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Insólita pelea: Con el marcador 0-2 a favor de Senegal en los dieciseisavos del Mundial contra Senegal, Leandro Trossard y Youri Tielemans se pelearon durante el «cooling break» del minuto 70.
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El DT de Bélgica tuvo que separar a sus jugadores que estaban peleando e inclusive se metió al campo.

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Said le sacó la tarjeta amarilla al DT de la selección de Bélgica.

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Said Martínez estuvo de protagonista en el Senegal vs Bélgica.

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A los 86 minutos apareció el recién ingresado Lukaku para darle vida a la selección de Bélgica.
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Bélgica nunca bajó los brazos y, en un cierre de partido memorable, marcó dos goles en los últimos minutos para igualar el marcador 2-2 y forzar los tiempos extras, desatando la euforia entre sus aficionados.
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Y a los 120 minutos llegó la polémica que vio involucrado a Said Martínez tras sancionar un penal a favor de Bélgica.

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Cuando el reloj marcaba el minuto 120, una acción dentro del área cambió por completo el destino del partido. El árbitro hondureño Said Martínez fue llamado por el VAR para revisar una posible infracción y, tras observar detenidamente las imágenes, señaló el punto penal, una decisión que provocó intensos reclamos por parte de los futbolistas senegaleses.
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Said pitó penal y la plantilla de Senegal se le lanzó al árbitro hondureño.

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Los jugadores de Senegal estaban asombrados por el penal sancionado a favor de Bélgica en el minuto 120, ya en el tiempo extra.
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Un jugador de Senegal se lanzó al punto de penal....

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Tielemans fue el héroe de Bélgica y marcó el penal a los 120 minutos para darle la clasificación a los belgas de manera drámatica.

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El pitazo final llegó y Bélgica celebró con euforia el pase a octavos de final.
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El llanto de jugadores de Senegal luego de haber sido eliminado.
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