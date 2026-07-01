Locura de Bélgica, increíble polémica de Said Martínez, susto e insólita pelea

Cuando el reloj marcaba el minuto 120, una acción dentro del área cambió por completo el destino del partido. El árbitro hondureño Said Martínez fue llamado por el VAR para revisar una posible infracción y, tras observar detenidamente las imágenes, señaló el punto penal, una decisión que provocó intensos reclamos por parte de los futbolistas senegaleses.