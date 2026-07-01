“Un mal espíritu lo tenía”: hallan con vida al pequeño Mateo en El Progreso tras horas desaparecido

La angustia que mantuvo en vilo durante varias horas a una familia y a toda una comunidad terminó con un desenlace esperanzador. Mateo Natarén, un niño de apenas dos años, fue encontrado con vida luego de desaparecer en una zona montañosa de El Progreso, Yoro.El pequeño fue localizado alrededor de las 11:00 de la mañana, tras una intensa búsqueda en la que participaron familiares, vecinos, agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y otros equipos de apoyo que recorrieron cerros y caminos durante toda la noche.Cuando se confirmó el hallazgo, el ambiente de incertidumbre dio paso a lágrimas de alivio. La madre, la abuela y decenas de vecinos recibieron con emoción la noticia de que el menor había sido encontrado sano y salvo, según los reportes preliminares.Don Teodoro Natarén, abuelo del niño, aseguró que nunca perdió la esperanza de volver a abrazar a su nieto. "Primero dándole gracias a Dios, porque yo confiaba en que nos iba a regresar al niño. Es un niño muy querido por toda la familia y por toda la comunidad. Fue una noche muy triste para nosotros, una noche de tormento", expresó.El abuelo relató que nadie en la familia logró dormir mientras el menor permanecía desaparecido. Contó que desde la madrugada recorrieron la montaña buscándolo, aunque él tuvo que regresar porque ya no tenía fuerzas para continuar caminando. Mientras tanto, rescatistas y voluntarios siguieron inspeccionando la zona.Según explicó, Mateo desapareció mientras jugaba cerca del corral donde la familia cuida unas vacas. En ese momento se encontraba acompañado de otro menor. "Los dos niños estaban jugando y, en un segundo, se perdieron de vista. Lo raro fue que el otro niño apareció como una hora después, pero el nuestro no. Ahí comenzó el tormento para nosotros", recordó.Durante las horas de búsqueda, Don Teodoro confesó que vivió momentos de profunda desesperación. "Yo no había comido desde el desayuno, solo tomaba agua. Anoche lloré en el cerro, me hincaba entre los montes y le pedía a Dios que mi niño apareciera", narró con la voz entrecortada.El momento del hallazgo también estuvo cargado de emociones. El abuelo relató que inicialmente entendieron mal una llamada telefónica y pensaron que les informaban la peor noticia. Sin embargo, segundos después supieron que el menor estaba con vida."Cuando llegué donde estaba y el niño me vio, se me tiró a los brazos. Yo lo agarré y me sentí muy feliz. Dios hizo el milagro y nos devolvió al niño", manifestó emocionado.Don Teodoro también agradeció el respaldo de todas las personas que participaron en la búsqueda. "Le doy gracias a los vecinos, a la Policía, a los bomberos, a los periodistas y a todos los que nos ayudaron. Todos hicieron la lucha por encontrar a Mateo y nunca nos dejaron solos", afirmó.Tras esta experiencia, el abuelo hizo un llamado a los padres y familiares a extremar el cuidado de los menores. "Ahora tenemos que estar más pendientes de los niños para que algo así no vuelva a pasar", reflexionó.El caso de Mateo generó una amplia movilización en El Progreso y mantuvo en expectativa a miles de hondureños que siguieron las labores de búsqueda a través de redes sociales. Su rescate con vida puso fin a horas de angustia y dejó una historia marcada por la solidaridad de toda una comunidad y la esperanza de una familia que nunca dejó de buscarlo.