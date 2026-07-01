“Un mal espíritu lo tenía”: hallan con vida al pequeño Mateo en El Progreso tras horas desaparecido

Don Teodoro Natarén relató que, en medio de la desesperación, un pastor habló con uno de sus hijos y le transmitió un mensaje que fortaleció la esperanza de la familia. "Un pastor habló con mi hijo y le dijo que el niño iba a aparecer, que un mal espíritu lo tenía y que a las 11 de la mañana lo íbamos a encontrar. Así fue, Dios hizo el milagro y a las 11 en punto el niño apareció".