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“Un mal espíritu lo tenía”: hallan con vida al pequeño Mateo en El Progreso tras horas desaparecido

“Un pastor nos profetizó que a las 11:00 de la mañana lo íbamos a encontrar porque un mal espíritu lo tenía”, expresó don Teodoro, abuelo del pequeño Mateo Natarén

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La angustia que mantuvo en vilo durante varias horas a una familia y a toda una comunidad terminó de forma positiva. Mateo Natarén, un niño de apenas dos años, fue encontrado con vida luego de desaparecer en una zona montañosa de El Progreso, Yoro.
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El pequeño fue localizado alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles, tras una intensa búsqueda en la que participaron familiares, vecinos, agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y otros equipos de apoyo que recorrieron cerros y caminos durante toda la noche del 30 de junio.
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Cuando se confirmó el hallazgo, el ambiente de incertidumbre dio paso a lágrimas de alivio. La madre, la abuela y decenas de vecinos recibieron con emoción la noticia de que el menor había sido encontrado sano y salvo, según los reportes preliminares.
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Don Teodoro Natarén, abuelo del niño, aseguró que nunca perdió la esperanza de volver a abrazar a su nieto: "Primero dándole gracias a Dios, porque yo confiaba en que nos iba a regresar al niño. Es un niño muy querido por toda la familia y por toda la comunidad. Fue una noche muy triste para nosotros, una noche de tormento".
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El abuelo relató que nadie en la familia logró dormir mientras el menor permanecía desaparecido. Contó que desde la madrugada recorrieron la montaña buscándolo, aunque él tuvo que regresar porque ya no tenía fuerzas para continuar caminando. Mientras tanto, rescatistas y voluntarios siguieron inspeccionando la zona.
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Según explicó, Mateo desapareció mientras jugaba cerca del corral donde la familia cuida unas vacas. En ese momento se encontraba acompañado de otro menor.
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"Los dos niños estaban jugando y, en un segundo, se perdieron de vista. Lo raro fue que el otro niño apareció como una hora después, pero el nuestro no. Ahí comenzó el tormento para nosotros", recordó el abuelo.
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Durante las horas de búsqueda, Don Teodoro confesó que vivió momentos de profunda desesperación. "Yo no había comido desde el desayuno, solo tomaba agua. Anoche lloré en el cerro, me hincaba entre los montes y le pedía a Dios que mi niño apareciera", narró con la voz entrecortada.
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Don Teodoro Natarén relató que, en medio de la desesperación, un pastor habló con uno de sus hijos y le transmitió un mensaje que fortaleció la esperanza de la familia. "Un pastor habló con mi hijo y le dijo que el niño iba a aparecer, que un mal espíritu lo tenía y que a las 11 de la mañana lo íbamos a encontrar. Así fue, Dios hizo el milagro y a las 11 en punto el niño apareció".

 Foto: LA PRENSA
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El abuelo relató que inicialmente entendieron mal una llamada telefónica y pensaron que les informaban la peor noticia. Sin embargo, segundos después supieron que el menor estaba con vida.
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"Cuando llegué donde estaba y el niño me vio, se me tiró a los brazos. Yo lo agarré y me sentí muy feliz. Dios hizo el milagro y nos devolvió al niño", manifestó emocionado.
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"Le doy gracias a los vecinos, a la Policía, a los bomberos, a los periodistas y a todos los que nos ayudaron. Todos hicieron la lucha por encontrar a Mateo y nunca nos dejaron solos", afirmó el abuelo. Además, la madre del menor también mostró su felicidad por el rescate de su pequeño Mateo.
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