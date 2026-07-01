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Congreso Nacional aprueba ayuda humanitaria para Venezuela tras terremoto

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto, con donación de salarios de diputados y coordinación de envío de insumos

Congreso Nacional aprueba ayuda humanitaria para Venezuela tras terremoto

Punto de concentración de entidades internacionales instalado para brindar ayuda a las personas afectadas por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, este miércoles, en Macuto, La Guaira (Venezuela).

MIGUEL GUTIERREZ / EFE
Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una resolución que fue aprobada por unanimidad para enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

La iniciativa establece que los diputados donarán un día de salario con el fin de fortalecer la asistencia destinada a las comunidades impactadas por el desastre natural.

Se eleva a 2.295 el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Además, la resolución contempla la incorporación de los 15 días de salario que fueron previamente descontados a tres diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), los cuales serán destinados a la compra de alimentos e insumos.

Estos recursos serán utilizados para adquirir alimentos, medicamentos, agua potable, insumos médicos y artículos de higiene personal que serán enviados a las zonas afectadas.

El Congreso Nacional será el encargado de coordinar el traslado de la ayuda humanitaria hacia Venezuela, utilizando medios de transporte aéreo o marítimo según las condiciones logísticas.

Las autoridades legislativas indicaron que el objetivo es garantizar que la asistencia llegue de forma oportuna y segura a las comunidades que resultaron damnificadas por el terremoto.

Asimismo, se informó que una vez finalizada la misión humanitaria, la Junta Directiva del Congreso Nacional deberá presentar un informe detallado al pleno legislativo.

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Redacción La Prensa
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