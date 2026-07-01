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Gobierno de Venezuela declara luto nacional por siete días tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela decretó un duelo de siete días por las víctimas de los terremotos del miércoles pasado, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 11:45 -
  • Agencia EFE
Gobierno de Venezuela declara luto nacional por siete días tras los terremotos

Los daños causados tras los terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.

 Foto: EFE
Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy", indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez dijo que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió.

La presidenta venezolana elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @delcyrodriguezv de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que muestra un mensaje en el que declara duelo nacional por siete días a partir de este miércoles.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @delcyrodriguezv de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que muestra un mensaje en el que declara duelo nacional por siete días a partir de este miércoles.

 (@delcyrodriguezv / EFE)

De acuerdo al último balance del martes, hasta el momento han fallecido 1.943 personas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que sacudió el norte de Venezuela y afectó, principalmente, al estado La Guaira, cercano a Caracas. Además, hay al menos 10.571 heridos.

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno.

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Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.

Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos

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Agencia EFE
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