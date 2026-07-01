Gobierno de Venezuela declara luto nacional por siete días tras los terremotos

Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy", indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez dijo que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió.

La presidenta venezolana elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.