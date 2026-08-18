Honduras descarta el retorno masivo de nacionales tras el fin del TPS en EEUU

El Gobierno de Honduras confirmó este martes el fin del<a href="https://www.laprensa.hn/honduras/fin-tps-hondurenos-estados-unidos-opciones-migratorias-respuestas-PG31732782"> Estatus de Protección Temporal (TPS) </a>para más de 55.000 hondureños en EE.UU. y descartó de momento un retorno masivo inmediato o un golpe severo a las remesas, mientras gestiona ante Washington una "transición ordenada".La canciller hondureña, <b>Mireya Agüero</b>, señaló que la terminación del TPS para el país centroamericano "es una realidad con efectos concretos", luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS) confirmara en septiembre de 2025 la cancelación del beneficio, decisión que fue posteriormente objeto de recursos y acciones judiciales.