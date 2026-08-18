Honduras podría cerrar 2026 con más de 100,000 hondureños retornados

San Pedro Sula, Cortés

Honduras podría cerrar el año con más de 100,000 hondureños retornados al país, de acuerdo con expertos. Esta cifra sería consecuencia de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de las redadas antimigrantes en Estados Unidos, factores que podrían provocar tanto retornos voluntarios como deportaciones. La posible llegada masiva de connacionales preocupa a especialistas, quienes advierten que las condiciones económicas y laborales del país no son las más favorables y que este escenario podría agravar los problemas de desempleo.

Los expertos consideran necesario fortalecer las políticas de reinserción laboral y social para atender a los hondureños que regresen al país. Además, señalan que el Estado deberá crear oportunidades de empleo y facilitar el acceso a programas de emprendimiento y capacitación, ante el riesgo de que una mayor presión sobre el mercado laboral profundice los problemas económicos que ya enfrenta Honduras. De enero a julio de 2026 se registraron 28,706 hondureños retornados, la mayoría procedente de Estados Unidos, frente a los 20,362 contabilizados en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 8,344 personas, equivalente al 41%, de acuerdo con datos oficiales. Para los expertos entrevistados por LA PRENSA, esta cifra podría aumentar drásticamente en los próximos meses. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la terminación del TPS ya está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, y advirtió que quienes ya no cuentan con esta protección deben abandonar el país o podrían enfrentar procesos de detención y deportación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2024, se estimaba que alrededor de 55,000 hondureños estaban amparados por el TPS. A esto se suman las continuas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que podrían llevar a algunos hondureños a regresar de manera voluntaria y a otros a ser retornados de manera forzosa.

Deportaciones han aumentado en un 40% en lo que va de 2026

César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), declaró que, tomando como punto de partida el aumento de alrededor del 40% en el número de retornados en comparación con el mismo período de 2025, las estimaciones indican que este año podría cerrar con más de 100,000 hondureños deportados. “El gobierno de Estados Unidos ya dio un ultimátum para los hondureños que estaban amparados en el TPS, salen o los deportan, lo que si es claro es que hay una persecución para capturarlos y deportarlos, no solo a los del TPS, según el censo, en Estados Unidos tenemos un millón y medio de hondureños y de estas casi 600,000 de manera irregular, es decir estamos hablando de una población mayor no solo los 55,000 tepesianos”, detalló. Castillo indicó que lo primero que debe hacer el Gobierno es realizar un análisis sobre la cantidad de personas, sus características y las condiciones de quienes están retornando, no solo de manera forzosa, sino también de aquellos que regresan voluntariamente en vuelos comerciales. “El año pasado, según el Instituto Nacional de Migración, ingresaron al país, aproximadamente 24,000 personas retorno voluntario, que no vienen en vuelos de deportados”. Agregó que mejorar la seguridad en el país es un factor determinante para que quienes traen capital de trabajo puedan emprender un negocio. Señaló que, además del alto costo de la vida, la inseguridad es una de las principales causas que obligan a los hondureños a emigrar. “El mismo gobierno canceló el proyecto que había en el gobierno anterior de ayuda humanitaria para emprendimiento, para que las personas que no traen capital puedan emprender con financiamiento”, aseveró Castillo.

Preocupación por el empleo

Itsmania Platero, defensora de los derechos de los migrantes, manifestó que, debido a la política antimigrante de Estados Unidos, Honduras cerrará el año con más de 100,000 hondureños deportados. Consideró que la situación es preocupante porque el país ya enfrenta problemas de empleo, altos costos de vida y falta de oportunidades. “No hay empleo, como se les va dar empleo si aquí no hay empleo, muchos viven de las remesas que mandan ellos acá”, lamentó Platero, quien sostuvo que a diario hay hondureños que emprenden la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Danilo Lou, director general de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), consideró necesario homologar con rapidez los oficios y conocimientos que los hondureños adquirieron en Estados Unidos con las necesidades de la industria local. También planteó la creación de programas de crédito blando para quienes regresen con ahorros y deseen emprender. “Que esos ahorros se vuelvan inversión no solo consumo, ferias de empleo con el sector privado desde el primer mes”. En 2025, Honduras reportó alrededor de 42,000 hondureños retornados.

Postura del sector privado

Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que desde la organización han solicitado mayor apoyo al sector productivo del país, al considerar que Honduras no debe basar su desarrollo en la salida de su talento humano hacia otros países. “Necesitamos que los hondureños tengan la esperanza y arraigo en el país, necesitamos fortalecer los sectores productivos, mejorar las condiciones de vida, apoyar a los pequeños emprendedores, brindar seguridad ciudadana, debemos trabajar para atraer la inversión y dignificar el trabajo a los hondureños”, apuntó. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que es lamentable que no se haya logrado obtener un beneficio a favor de los hondureños amparados por el TPS. “Esto era un anuncio hace dos años, no se hizo nada, previo a esta decisión final y hoy tenemos este resultado, no hay que llorar sobre la leche derramada, lo que hay que hacer es prepararse para recibir a los hondureños y ver donde se pueden ubicar, no tenemos muchas empresas en este momento ingresando al país, pero creemos que estas personas trabajaron en algunos sectores en Estados Unidos que puedan servir aquí en Honduras”.