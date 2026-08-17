Asfura pide a Estados Unidos analizar cada caso de hondureños afectados por el TPS

Cortés, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió este lunes al Gobierno de Estados Unidos analizar de manera individual la situación migratoria de los hondureños afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS). “Pedimos al gobierno americano extraoficialmente a decirles que analicen cada caso. Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos”, expresó Asfura durante su participación en el 60 aniversario de la Empresa Nacional Portuaria. El mandatario destacó que muchos hondureños beneficiarios del TPS llevan varias décadas en territorio estadounidense, donde han trabajado, realizado inversiones y desarrollado sus vidas.

“Ciudadanos ejemplares, que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, manifestó el presidente al referirse a los compatriotas que podrían perder esta protección migratoria. Asfura señaló que desde su Gobierno han planteado de manera extraoficial a Estados Unidos la necesidad de revisar la situación particular de cada hondureño que se encuentra bajo el TPS. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Al final es una decisión de la corte de los Estados Unidos, tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso”, afirmó Asfura durante la conferencia de prensa. En ese sentido, indicó que Honduras debe estar preparada para recibir a los compatriotas que eventualmente tengan que regresar al país y ofrecerles oportunidades para continuar con sus proyectos de vida.

Cancelación del TPS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha informado que la terminación del TPS está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras. Los beneficiarios afectados podrían enfrentar procesos migratorios si no cuentan con otra protección o estatus legal. En el caso de Honduras, la terminación del TPS está vigente desde el 8 de septiembre de 2025, aunque la medida ha sido objeto de litigios judiciales y actualmente permanece en efecto, según los datos proporcionados. El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo cuando las condiciones en sus lugares de origen hacen inseguro su retorno. La terminación del TPS no implica que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente. Las consecuencias migratorias dependen de la situación particular de cada beneficiario y de si cuenta con otro estatus, una solicitud pendiente u otra base legal para permanecer en Estados Unidos.