Manipulan portada de LA PRENSA con titular falso sobre la cancelación del TPS a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales, principalmente en WhatsApp, circula una captura de pantalla de una supuesta portada de LA PRENSA, fechada el 17 de agosto de 2026, en la que se afirma que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue cancelado para más de 50 mil hondureños debido a la mala administración del presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, es falso. LA PRENSA no publicó esa portada el 17 de agosto de 2026. Se trata de una manipulación en la que fueron modificados el titular, el contenido y la imagen de la noticia principal de la portada original publicada por el medio ese día. “Más de 50,000 hondureños sin TPS, gracias a la mala administración de Asfura”, dice textualmente el titular de la supuesta portada que circula en WhatsApp.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó , el 14 de agosto de 2026, un ultimátum general de salida dirigido a ciudadanos de países cuyas designaciones bajo el TPS fueron terminadas. La institución enumeró a varios países, entre ellos Honduras, e instó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente Estados Unidos o enfrentar un proceso de deportación, según reportó LA PRENSA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La terminación del TPS para Honduras fue fijada inicialmente para el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, la medida atravesó posteriormente varios procesos judiciales. El 31 de diciembre de 2025, un tribunal federal anuló la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. No obstante, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto esa resolución mientras continuaba el proceso de apelación. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) señala que el TPS para Honduras está terminado. En declaraciones recientes, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, responsabilizó a la administración de Xiomara Castro por el deterioro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y por las consecuencias relacionadas con la terminación del TPS para los hondureños, como informó El Heraldo.

Es una suplantación

Una búsqueda en el sitio web de LA PRENSA, específicamente en la sección “ Edición PDF ”, no encontró la portada viral entre las ediciones oficiales del periódico. La imagen que circula en WhatsApp está fechada el 17 de agosto de 2026. Sin embargo, al compararla con la portada auténtica publicada por LA PRENSA ese día, se constató que la portada viral no fue publicada por el medio.