Manipulan portada de LA PRENSA con titular falso sobre la cancelación del TPS a Honduras

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales, principalmente en WhatsApp, circula una captura de pantalla de una supuesta portada de LA PRENSA, fechada el 17 de agosto de 2026, en la que se afirma que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue cancelado para más de 50 mil hondureños debido a la mala administración del presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Sin embargo, es falso. LA PRENSA no publicó esa portada el 17 de agosto de 2026. Se trata de una manipulación en la que fueron modificados el titular, el contenido y la imagen de la noticia principal de la portada original publicada por el medio ese día.
“Más de 50,000 hondureños sin TPS, gracias a la mala administración de Asfura”, dice textualmente el titular de la supuesta portada que circula en WhatsApp.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó, el 14 de agosto de 2026, un ultimátum general de salida dirigido a ciudadanos de países cuyas designaciones bajo el TPS fueron terminadas.
La institución enumeró a varios países, entre ellos Honduras, e instó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente Estados Unidos o enfrentar un proceso de deportación, según reportó LA PRENSA.
La terminación del TPS para Honduras fue fijada inicialmente para el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, la medida atravesó posteriormente varios procesos judiciales.
El 31 de diciembre de 2025, un tribunal federal anuló la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. No obstante, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto esa resolución mientras continuaba el proceso de apelación.
Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) señala que el TPS para Honduras está terminado.
En declaraciones recientes, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, responsabilizó a la administración de Xiomara Castro por el deterioro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y por las consecuencias relacionadas con la terminación del TPS para los hondureños, como informó El Heraldo.
Es una suplantación
Una búsqueda en el sitio web de LA PRENSA, específicamente en la sección “Edición PDF”, no encontró la portada viral entre las ediciones oficiales del periódico.
La imagen que circula en WhatsApp está fechada el 17 de agosto de 2026. Sin embargo, al compararla con la portada auténtica publicada por LA PRENSA ese día, se constató que la portada viral no fue publicada por el medio.
Un análisis comparativo entre ambas imágenes permitió determinar que la portada falsa conserva gran parte de los textos, fotografías, tipografías y elementos gráficos de las piezas periodísticas secundarias de la edición original. Sin embargo, fueron sustituidos el titular, el contenido y la fotografía de la noticia principal.
También se identificaron inconsistencias visuales. Las portadas auténticas de LA PRENSA mantienen una estructura definida, con jerarquías tipográficas claras, una distribución equilibrada de los elementos y una composición gráfica uniforme.
En cambio, la tipografía utilizada en el titular de la portada viral presenta diferencias respecto a los estilos empleados habitualmente por el periódico.
También se observan variaciones en el tamaño, grosor, espaciado y distribución de los textos de la noticia principal, especialmente en el titular, que no corresponden con la jerarquía visual utilizada por LA PRENSA en sus primeras planas.
Además, la composición presenta desproporciones en el tamaño de algunos textos, alineaciones irregulares y una distribución poco uniforme de los elementos.
En la portada auténtica, el titular principal es textualmente: "SPS con el reto urgente de proteger todos sus acuíferos".
En todo caso, un editor de La Portada confirmó que la portada que incluye una nota sobre el TPS no fue elaborada por la marca.
En conclusión, es falsa la portada atribuida a LA PRENSA que afirma que a más de 50,000 hondureños se les canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante la administración de Nasry Asfura. La comparación con la edición auténtica del 17 de agosto de 2026 confirma que fueron sustituidos la fotografía, el titular y el contenido de la noticia principal.