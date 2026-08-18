María José Sosa no dijo que las deportaciones de beneficiarios del TPS harán que se hable más inglés en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a María José Sosa, diputada del Partido Nacional, una declaración en la que supuestamente asegura que, en caso de que se realicen deportaciones de hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), esto permitirá que se hable más inglés en Honduras. Sin embargo, es falso. No existen registros de la cita viral en medios de comunicación ni en fuentes confiables que evidencien la autenticidad de la supuesta afirmación. Además, Sosa negó a LA PRENSA Verifica haber pronunciado esas palabras. “Lo bueno de las deportaciones de los tepesianos es que vamos a hablar más inglés en Honduras”, dice la frase atribuida a la congresista en una publicación difundida en Facebook, compartida más de 195 veces desde el 18 de agosto de 2026.

El pasado 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X un listado de los países cuya designación al Estatus de Protección Temporal (TPS) terminó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agencia confirmó que las terminaciones del programa ya estaban en vigor y advirtió a los ahora exbeneficiarios que debían salir de Estados Unidos: “Salga ahora o será deportado”. El Estatus de Protección Temporal ( TPS ) es un beneficio migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de determinados países que enfrentan condiciones extraordinarias que dificultan su retorno seguro. Honduras fue designada para este programa en 1999, luego de los estragos causados por el huracán Mitch en 1998. La terminación del TPS para Honduras fue anunciada inicialmente el 7 de julio de 2025 por la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. La decisión fue publicada en el Federal Register el 8 de julio y establecía que la designación finalizaría el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, la medida fue impugnada ante los tribunales. A finales de 2025, un tribunal federal anuló las terminaciones del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua, lo que abrió una disputa judicial sobre la vigencia de la protección migratoria. Posteriormente, en febrero de 2026, una decisión judicial favorable a la administración de Donald Trump permitió que el DHS avanzara nuevamente con las terminaciones. Por ello, el 14 de agosto de 2026, el DHS confirmó que la terminación del TPS para Honduras ya estaba en vigor. Según una publicación de EL HERALDO, unos 55,000 hondureños eran beneficiarios del TPS. El programa les permitía permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización para trabajar mientras la protección estuviera vigente.

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