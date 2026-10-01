Trump defiende su política migratoria: "Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer"

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves su política migratoria a pesar de la pérdida de apoyo entre los votantes hispanos y aseguró que, en materia de deportaciones, "tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", al tiempo que afirmó que si se presentara hoy a unas elecciones ganaría con una ventaja del 25% de los votos.

"Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos", dijo el republicano al ser preguntado por su política migratoria, que justificó al señalar que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

Trump se jactó de que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja del 25%, pese a que una encuesta publicada en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision situó en el 33% la aprobación de su gestión entre los votantes latinos de Texas.