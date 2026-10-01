Débil selección sorprende: Logra ascenso en la Liga de Naciones de Concacaf

La Liga de Naciones de la Concacaf ya tiene a su primera selección ascendente en esta edición y la protagonista es una de las selecciones más modestas del fútbol internacional.
El ascenso representa una de las primeras grandes historias de esta edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.
Con tres triunfos, siete goles anotados y ninguno recibido, selección ha conseguido el objetivo del ascenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
La selección nacional de Montserrat ha dado la sorpresa al conseguir el ascenso a la Liga B, apenas un torneo después de haber perdido esa categoría.
El pequeño combinado caribeño aprovechó su gran momento en la competición y confirmó su promoción tras imponerse este jueves 1 de octubre 2-0 a Islas Vírgenes Británicas.
El resultado le permitió asegurar el primer lugar de su grupo y convertirse en la primera selección que celebra un ascenso en la presente edición del torneo de la Concacaf.
Lo llamativo es el contexto que rodea a Montserrat. Se trata de una selección que representa a un pequeño territorio británico de ultramar en el Caribe, con una población de apenas unos miles de habitantes, pero que ha conseguido hacerse un espacio dentro de las competiciones de la Concacaf
Ahora vuelve a ser noticia por una hazaña deportiva que le permite recuperar rápidamente la categoría que había perdido.
El ascenso llega después de una campaña prácticamente perfecta. Montserrat suma tres victorias, siete goles a favor y ninguno en contra, números que reflejan la solidez mostrada durante sus partidos en esta edición de la Liga de Naciones.
La victoria por 2-0 ante Islas Vírgenes Británicas terminó de confirmar el objetivo. El conjunto montserratense no solamente encontró resultados positivos, sino que también logró mantener su portería invicta, una de las claves de su sobresaliente campaña.
El combinado caribeño había descendido de la Liga B en la edición anterior, por lo que este regreso tiene un significado especial. En poco tiempo logró levantarse, competir nuevamente por el ascenso y convertirse en el primer equipo que asegura su promoción en el actual torneo.
Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe y conocido por sus paisajes, su herencia irlandesa y una historia marcada por la actividad del volcán Soufrière Hills. La erupción del volcán en la década de 1990 provocó la destrucción de Plymouth, antigua capital de la isla, y obligó a buena parte de la población a trasladarse hacia el norte.
Actualmente, Montserrat cuenta con una población cercana a los 5,000 habitantes. El territorio mantiene una identidad cultural particular y ha logrado reconstruirse con el paso de los años, convirtiéndose además en un destino conocido por su naturaleza y sus paisajes.
Actualmente, la selección masculina de Montserrat ocupa el puesto 176 del ranking FIFA, de acuerdo con la última clasificación oficial publicada el 20 de julio de 2026. Su mejor posición histórica ha sido el 165.º lugar, mientras que su peor registro fue el 206.º, cifras que reflejan el crecimiento que ha experimentado el combinado caribeño en los últimos años.
Con tres triunfos, siete goles anotados y ninguno recibido, Montserrat ha conseguido protagonizar una de las primeras sorpresas del torneo. El pequeño combinado ahora tendrá como objetivo cerrar la competición manteniendo el rendimiento que le permitió recuperar la categoría perdida.