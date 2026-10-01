Shyare Andrade, la ecuatoriana que rompe moldes en el Miss Grand 2026

Andrade también busca representar elementos de su identidad ecuatoriana. La manabita ha señalado que su intención es mostrar diferentes facetas de su país y ha llevado consigo propuestas de diseñadores nacionales. "Siento que mi maleta lleva un poquito de los cuatro mundos del Ecuador", comentó antes de viajar. Ahora, con las actividades finales del Miss Grand International en marcha, Shyare Andrade apuesta por cerrar su participación mostrando una combinación de preparación, personalidad y una imagen que decidió construir lejos de los moldes tradicionales. La gala está programada para el 10 de octubre de 2026 en Tailandia. En Honduras el evento será a las 6 a. m, (19 horas en Bangkok, Tailandia).