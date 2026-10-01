Shyare Andrade, la ecuatoriana que rompe moldes en el Miss Grand 2026

Shyare Andrade Hidalgo ha convertido su paso por el Miss Grand International 2026 en una vitrina para mostrar una imagen distinta de las tradicionales reinas de belleza. Originaria de Portoviejo, Manabí, la representante de Ecuador ha llamado la atención durante la competencia que se desarrolla en Tailandia por su personalidad, preparación y una transformación estética que apuesta por el cabello corto como sello distintivo.
A sus 23 años, Andrade cuenta con experiencia en certámenes desde 2021 y ha construido su trayectoria entre el modelaje, sus estudios de Derecho y diferentes proyectos personales y sociales. Antes de llegar al escenario internacional, fue primera finalista de Reina de Portoviejo en 2023 y también participó en otras competencias que contribuyeron a fortalecer su preparación en pasarela y oratoria.
Uno de los elementos que más identifica actualmente a la ecuatoriana es su cabello estilo pixie, oscuro y alejado de la imagen con la que comenzó su recorrido en los concursos. Aunque su cabello natural es rubio y anteriormente lo llevaba largo, decidió cortarlo y oscurecerlo para presentar una propuesta diferente. "Quiero mostrar una mujer segura, sexy y camaleónica", ha explicado sobre la imagen que busca proyectar.
La transformación, según ha relatado, nació de una decisión personal y no de una imposición. "Quiero ir con una propuesta totalmente distinta", pensó antes de asumir este nuevo reto. Su intención ha sido utilizar el cambio como una forma de expresar seguridad, evolución y una identidad propia dentro de una competencia internacional marcada por estilos diversos.
Desde sus primeros pasos en los certámenes, su madre se convirtió en una de sus principales acompañantes y fue quien le enseñó a caminar en tacones. Andrade ha reconocido la influencia de su progenitora tanto en su preparación para las pasarelas como en su formación personal. "Siento que ella me preparó para la vida y también para todo lo que estoy viviendo ahora", ha expresado.
Además del modelaje, la ecuatoriana desarrolla una faceta vinculada con el trabajo comunitario. A través de "Mundo Lienzo", proyecto que impulsa mediante expresiones artísticas como la pintura, la música y talleres, busca utilizar el arte como una herramienta para inspirar y acompañar a niños y jóvenes de comunidades vulnerables. En su presentación oficial ante el certamen, la propia organización destaca este proyecto como parte de su propósito personal.
Su participación en Tailandia comenzó a ganar mayor visibilidad con el "Grand Talent", competencia en la que consiguió ubicarse entre las 15 seleccionadas tras presentar una propuesta artística basada en el baile. Este resultado se sumó a las actividades oficiales de la concentración y reforzó la presencia de Ecuador en las distintas dinámicas previas a la gala final.
Otro momento destacado ocurrió durante la competencia preliminar de traje de baño, celebrada el 29 de septiembre en Bangkok. Andrade apareció en pasarela con un diseño fucsia y realizó distintas poses frente a las cámaras, una presentación que generó comentarios entre seguidores y medios ecuatorianos.
Su desempeño también recibió comentarios de Osmel Sousa, reconocido asesor y figura vinculada históricamente a los concursos de belleza. El venezolano incluyó a Ecuador entre sus candidatas destacadas durante la competencia de traje de baño y describió a Andrade con un "estilo muy bonito", además de resaltar sus "proporciones perfectas". Sobre su característico cabello corto, agregó: "Con el pelo corto se ve muy interesante".
A estos resultados se suma su recorrido en el "Country’s Power of the Year", una dinámica de votación dentro del certamen. Andrade avanzó hasta la ronda 3 y posteriormente quedó entre las cuatro representantes que alcanzaron la fase final de esta competencia, junto a Tanzania, Chile y Vietnam, de acuerdo con los resultados oficiales compartidos por la organización.
Andrade también busca representar elementos de su identidad ecuatoriana. La manabita ha señalado que su intención es mostrar diferentes facetas de su país y ha llevado consigo propuestas de diseñadores nacionales. "Siento que mi maleta lleva un poquito de los cuatro mundos del Ecuador", comentó antes de viajar. Ahora, con las actividades finales del Miss Grand International en marcha, Shyare Andrade apuesta por cerrar su participación mostrando una combinación de preparación, personalidad y una imagen que decidió construir lejos de los moldes tradicionales. La gala está programada para el 10 de octubre de 2026 en Tailandia. En Honduras el evento será a las 6 a. m, (19 horas en Bangkok, Tailandia).