Aumentan en un 17% los ataques contra defensores de DDHH en Colombia con 59 asesinatos

Bogotá. Colombia sumó 401 agresiones y 59 asesinatos de defensores de derechos humanos en el primer semestre de este año, un 17% más que en el mismo periodo de 2025, informó este jueves el programa Somos Defensores. "Mientras el país miraba el Mundial y las campañas presidenciales, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no se detuvo", apuntó el informe semestral 'El juego de la vida', que recopila los atentados contra líderes de derechos humanos entre enero y junio. De acuerdo con la organización, el 40% de estos ataques se concentró en mayo y junio, los meses en los que se desarrollaron la primera (31 de mayo) y la segunda vuelta (21 de junio) de las elecciones presidenciales de Colombia.

El reporte advirtió que el riesgo se agravó para los defensores que participan en política, ya los datos muestran que "cada vez se les protege menos y se les agrede más": los ataques pasaron de 65 en el primer semestre de 2018 a 94 en el mismo periodo de 2022 y 102 entre enero y junio de este año. El informe señaló además que durante los partidos disputados por la selección colombiana de fútbol en la fase de grupos del Mundial 2026 fueron asesinados cinco líderes y otros tres fueron víctimas de atentados, en un contexto en el que, según la ONG, la atención pública estuvo concentrada en el deporte y las campañas políticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más violencia contra las mujeresDurante los primeros seis meses del año fueron asesinadas 59 personas defensoras de derechos humanos, una reducción del 24 %.