Con incidentes termina protesta por recortes de presupuesto educativo en Chile

Santiago, Chile. Miles de estudiantes, profesores y trabajadores chilenos marcharon este jueves por el centro de Santiago para manifestarse en contra de eventuales recortes de presupuesto en Educación impulsados por el Gobierno de José Antonio Kast, protesta que fue reprimida por fuerzas policiales antes de completar el recorrido trazado en conjunto con las autoridades regionales. Kast presentó ayer la Ley de Presupuesto 2027, que deberá discutir el Congreso y que aumenta el gasto público en 1,5% y cuyas prioridades el Ejecutivo fijó en obras públicas, empleo y seguridad; no obstante, la nueva repartición de los recursos, según el mandatario, va a priorizar salud y educación. "Diferentes gremios nos unimos para manifestarnos contra el recorte de dinero que se va a entregar a las diferentes instituciones (...) queremos que el dinero llegue íntegro y responda a todas las necesidades que nosotros como funcionarias, como equipo, como nación y como país", expresó a EFE Claudia Fernanda Zúñiga, educadora infantil que participó en la marcha.

Bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, el llamado a paro nacional fue convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras. "El recorte va a generar un impacto totalmente negativo. Van a bajar las colaciones, los insumos y los avances en los colegios, la infraestructura y los sueldos", alertó a EFE Gerardo Villalón, profesor de 65 años, quien calificó el presupuesto como "un castigo a la sociedad, a quien necesita recursos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La movilización, que inició con una concentración de miles de personas en la Plaza Baquedano y se desarrolló en su mayor parte de forma pacífica, pudo avanzar apenas unas calles antes de ser disuelta por policías mediante gases lacrimógenos y camiones lanzaagua, acción que terminó con al menos 17 personas detenidas.