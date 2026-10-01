Camioneros de Chile exigen frenar alzas en precios de combustibles ante cuarta consecutiva

Santiago, Chile. El gremio de camioneros de Chile exigió este jueves al Gobierno frenar los incrementos en los precios de los combustibles, especialmente del diésel, ante la nueva alza, la cuarta consecutiva, que entró en vigor este jueves. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) planteó en un comunicado "la exigencia de poner en ejecución mecanismos extraordinarios para contener las futuras alzas, ya que pronto se avizora la que corresponde a la tercera semana de octubre", expresaron. La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap) informó un incremento de los precios de la gasolina de 93 y 97 octanos de 0,040 dólares por litro (39,4 pesos chilenos), mientras que el diésel -utilizado para el transporte- fue de 0,096 dólares por litro (95 pesos chilenos).

La asociación de transportistas, no obstante, aclaró que "no ha convocado a movilizaciones o protestas". Tras este ajuste, las gasolinas acumulan un aumento de 0,14 dólares por litro (142,1 pesos chilenos) desde finales de julio pasado, en tanto que el diésel totaliza 0,31 dólares por litro (309,9 pesos chilenos). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gremio de transportistas "rechazó" la medida y expresó su "desaliento" ante las nuevas alzas, que perjudican "a los transportistas de carga, más aún a las pymes del sector".