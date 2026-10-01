La jugada maestra que planea el Manchester City para evitar las sanciones

Londres, Inglaterra.

El Manchester City planea reconocer en su apelación por el caso de las irregularidades financieras que el dinero ilícito con el que infló sus presupuestos procedía del gobierno de Abu Dabi, admitiendo por lo tanto que es un club estado, en lugar de sus dueños. Según la prensa británica, la estrategia de recurso del City girará en torno a que el dinero de los patrocinios inflados procedía del gobierno de Abu Dabi y no de sus dueños.

El club inglés fue comprado por el fondo de inversión de Abu Dabi, conocido como ADUG, en 2008 y desde entonces se ha convertido en uno de los equipos más ricos del mundo y más exitosos de las últimas dos décadas en Inglaterra, aunque ahora este legado ha quedado en entredicho porque una comisión independiente les ha declarado culpables de más de un centenar de irregularidades financieras que habrían supuesto un fraude de más de 1000 millones a través de patrocinios fraudulentos.