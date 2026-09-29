Oficial: La Premier comunica batacazo al Manchester City

Londres, Inglaterra.

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023. El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", informó la Premier en un comunicado emitido este martes. Según lo dispuesto por esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier. La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un "plan encubierto" por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De este modo, el City era capaz de registrar en sus cuentas unos gastos operativos muy inferiores a los reales, además de otras irregularidades financieras.