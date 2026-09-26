Manchester City responde tras ser declarado culpable y advierte

Londres, Inglaterra.

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, publicó este sábado un comunicado en el que afirma que el club confía en demostrar su inocencia en el caso de las 115 irregularidades financieras de las que fue acusado por la Premier League. "Esto es lo que tengo que deciros: Al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio", dijo Al Mubarak en la carta.

"Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales", añadió. "Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y salimos de ellos. Hay mucha gente que quiere perjudicar al club y no les daremos esa oportunidad". El viernes, 'The Athletic' fue el primer medio en informar de que el City ha sido declarado culpable en 114 de las 115 irregularidades financieras de las que le acusó la Premier League en febrero de 2023. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse