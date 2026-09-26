¿Planes de ir a la playa? Así puede ver dónde está el sargazo que llega a Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Las acumulaciones de sargazo que durante los últimos días se han hecho visibles en distintos puntos de la costa norte de Honduras también pueden observarse desde el espacio. Actualmente existen plataformas científicas abiertas al público que permiten seguir las manchas que flotan por el Caribe y conocer qué tan cerca se encuentran del litoral hondureño. Una de las herramientas más útiles para Honduras es el Visualizador de Sargazo del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT), de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). A diferencia de otros sistemas enfocados únicamente en las costas mexicanas, su área de estudio comprende México, Belice, Guatemala y Honduras.

El mapa utiliza principalmente imágenes de los satélites Sentinel-2, además de información de Landsat y otros sensores. El usuario puede acercarse sobre el Caribe hondureño, activar la capa denominada “Sargazo” y revisar las manchas identificadas por el sistema. También permite consultar la fecha de detección, superficie de cada mancha y distancia respecto de la costa. Para poder ver el sitio con imágenes satelitales dé clic a continuación: Sargazo

De hecho, la plataforma seguía mostrando este 25 de septiembre de 2026 detecciones correspondientes al paso de Sentinel-2 del 17 de septiembre, una muestra de por qué hablar de seguimiento “en tiempo real” requiere una precisión: los satélites ofrecen información muy reciente, pero no necesariamente imágenes de ese mismo minuto o día.

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Un mapa que cambia todos los días

Otra alternativa es SATsum, desarrollado por el Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México. Esta plataforma procesa observaciones de los satélites Aqua y Terra de la Nasa y mantiene una alerta satelital diaria del sargazo en el Caribe. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, el sistema estimaba para el 24 de septiembre de 2026 unas 448,495 toneladas de biomasa húmeda de sargazo distribuidas en 38,106 kilómetros cuadrados del mar Caribe. Es una estimación regional y no significa que esa cantidad vaya a llegar a Honduras. Para poder ver el sitio con imágenes satelitales dé clic a continuación: SIMAR

La plataforma tiene otra ventaja: permite reproducir mapas animados y observar cómo las concentraciones han ido desplazándose día tras día. También cuenta con un modelo de deriva que estima el movimiento del sargazo hasta 10 días hacia adelante, aunque sus pronósticos costeros detallados están disponibles para determinadas zonas y no equivalen a una predicción exacta para cada playa hondureña.



La Nasa también permite verlo

Una tercera herramienta es NASA Worldview, un visor que permite consultar las imágenes obtenidas por los instrumentos MODIS y VIIRS a bordo de varios satélites. Desde ahí se puede escribir “Honduras” en el buscador, acercarse al litoral Caribe y avanzar o retroceder por las fechas para comparar las condiciones del mar. Da click en este enlace para hacer la visualización del satélite: pulse aquí

Worldview resulta especialmente útil para observar imágenes recientes de la superficie marina, aunque interpretar pequeñas manchas de sargazo requiere más cuidado: nubes, sedimentos, reflejos solares y otras concentraciones de materia flotante pueden confundirse visualmente con la macroalga.

Worldview resulta especialmente útil para observar imágenes recientes de la superficie marina, aunque interpretar pequeñas manchas de sargazo requiere más cuidado: nubes, sedimentos, reflejos solares y otras concentraciones de materia flotante pueden confundirse visualmente con la macroalga.

Un sistema especializado en sargazo

La Universidad del Sur de Florida (USF) mantiene además el Satellite-based Sargassum Watch System (SaWS), uno de los sistemas científicos de referencia para vigilar la macroalga en el Atlántico tropical, el Caribe y el golfo de México. La propia universidad señala que utiliza observaciones satelitales frecuentes y genera actualizaciones diarias sobre abundancia y ubicación del sargazo.

¿Se puede saber si llegará mañana a Omoa o La Ceiba?

Aquí está la principal limitación. Ver sargazo mar adentro no significa automáticamente que llegará a una determinada playa. El desplazamiento final depende de las corrientes oceánicas, dirección y velocidad del viento, oleaje y configuración de la costa. Además, las nubes pueden impedir que los sensores ópticos observen parte de la superficie marina. Por ello, para determinar si una arribazón afectará específicamente playas de Omoa, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba u otros puntos del Caribe hondureño, lo más confiable es combinar las imágenes satelitales con observaciones locales y las condiciones de viento y corrientes.

Cómo revisarlo desde el celular