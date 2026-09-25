Molina responde a críticas y revela qué falló en la derrota de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, dejó sus valoraciones tras la dolorosa derrota de la Bicolor por 2-3 ante Surinam en juego correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf. El técnico español reconoció que el equipo no tuvo su mejor presentación y señaló que uno de los principales problemas estuvo en la falta de paciencia para manejar el balón y en la precipitación para buscar rápidamente el arco rival. A pesar del resultado adverso, Molina aseguró que durante varios tramos del encuentro observó aspectos positivos y defendió la idea de juego que pretende implementar con el combinado nacional.

El entrenador también asumió completamente la responsabilidad por el resultado y aseguró que no pretende apartarse del proceso por una derrota. Molina incluso consideró que el marcador no reflejó lo ocurrido en el terreno de juego y manifestó que, desde su perspectiva, el empate habría sido el resultado más justo. Molina también respondió a las críticas que comenzaron a surgir después del encuentro y evitó responsabilizar de manera individual a los futbolistas por el funcionamiento mostrado. Ante los cuestionamientos por los cambios realizados y el rendimiento de algunos jugadores, el seleccionador sostuvo que el problema no estuvo en uno o dos elementos, sino en el funcionamiento colectivo.

CONFERENCIA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA

¿Qué ha pasado esta noche con el equipo? ¿Qué se dejó de hacer de acuerdo con lo que usted trabajó en estos días para lograr un resultado positivo?

Creo que no fue un gran partido por nuestra parte, lógicamente. Nos faltó tener el balón con más paciencia, que era lo que queríamos, lo que habíamos trabajado y lo que hemos intentado. Por momentos nos ha podido la precipitación y las prisas por llegar arriba, pero ha habido momentos del partido donde lo hemos hecho y donde hemos podido superar a Surinam, merece ganar porque ha metido tres goles lógicamente y eso hay que respetarlo, pero creo que el resultado justo hubiese sido un empate. Lo que pasa es que al final la sensación que te queda no es positiva, pero yo creo que el camino es correcto y que nos costará un poquito más, un poquito menos, pero no me voy a volver loco ahora por haber perdido un partido y porque hayamos encajado tres goles.

Creo que ha habido momentos del partido buenos, incluso muy buenos, pero lógicamente al final nos hemos encontrado con ese gol, un poco de rebote. Son cosas que pasan en el fútbol, pero yo estoy tranquilo. Lógicamente no estoy contento con el resultado, pero estoy tranquilo. Sé que esto fue una parte del proceso que estamos llevando. Profe, ¿a qué atribuye la falta de ideas del segundo tiempo, o por lo menos la materialización de las mismas? ¿Cree que los cambios le fallaron, que no estuvieron a la altura? Palma tanto tiempo en el campo, cuando no me parece particularmente, en mi punto de vista, que haya estado claro. Sé que no es fácil encontrar la variante y cambiar un partido, pero el equipo fue mucho más espeso en el segundo tiempo de lo que fue el primero.

Bueno, no voy a decir que los cambios no salieron bien, porque eso se estaría personalizando en jugadores y esto no es cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión de todo el equipo. Es verdad que en la segunda parte nos costó incluso tener esa claridad con el balón que necesitábamos. La necesitamos desde atrás, desde el portero, desde los defensas. Trabajamos en eso durante esta semana, pero, aun así, lógicamente, no nos da para llegar en tres días a donde queremos llegar. Pero confío en que, lógicamente, con el tiempo llegaremos a donde queremos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras la salida de Alejandro Reyes y Derek Moncada, ¿qué tanto cree usted que trastocó sus planes en el planteamiento en la segunda parte?

Bueno, la de Derek sí, porque fue por lesión, porque nos pidió el cambio. Pero la de Alejandro no trastocó nada. Fue una decisión técnica que yo tuve en el descanso, con la cual no trastocó ningún plan. Te puedo contestar lo mismo que le contesté al compañero. En la segunda parte nos faltó claridad con el balón, pero no hubo ningún trastoco de planes. Con todo el respeto que usted merece, no sé cómo es que menciona usted que merecimos el empate si, sobre todo en la segunda parte, Surinam fue superior a Honduras en todo el segundo tiempo. Apenas uno o dos disparos de Honduras y luego la pelota la mantuvo el equipo de Surinam.

Bueno, es su opinión, la mía es distinta. Ya lo ha dicho antes. Yo respeto la tuya y tú, como has dicho, respetas la mía, ¿no? Pues ya está. Hoy, ¿Cuánta de esa idea vio plasmada en la cancha, más allá del resultado? Porque usted ha mencionado que a veces la forma sí y a veces no.

Bueno, por momentos la vi, sí. No la vi los 90 minutos, es verdad. Pero por momentos la vi y eso es lo que me hace ser optimista de cara al futuro. Quiero conocer su criterio, profesor, en relación con la forma como estos jugadores hondureños se desempeñaron. Se vieron cansados. Después, como dicen popularmente, el jugador hondureño no rindió en el segundo tiempo. ¿A qué se debió esto, profe? ¿El poco entrenamiento o qué cree usted que pasó?

Es verdad que tuvimos algún problema de lesiones, de molestias que nos pidieron en el cambio, tanto Derek como Jonathan. Pero yo creo que el problema no fue físico, el problema fue táctico, a la hora de tener tranquilidad, tener una mejor organización ofensiva para poder tener más el balón. Viendo el formato y lo corto que es esta National League, ¿cómo visualiza el panorama perdiendo en casa, donde se debe ser contundente para pegar fuerte y demostrar a lo que le estamos apuntando como país y como proyecto? ¿Y cuánta responsabilidad tiene usted hoy en día de que quizás no se haya visto plasmado del todo y no se haya dado el resultado?

El único panorama que me importa ahora mismo es el próximo partido. Ir a Jamaica, intentar hacer el mejor partido posible, mejorar lo que hemos hecho hoy e intentar ganar. No me interesa un panorama más allá. Ya dije ayer en la previa que no hago cuentas, que no hago más valoraciones al respecto. Y sobre mi responsabilidad, es total, absoluta, 100 por ciento.