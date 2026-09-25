Ante los ojos de su padre: Dereck Moncada marca su primer gol oficial con la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El primer gol oficial de la era del español José Francisco Molina en la Selección de Honduras ha sido obra de Dereck Moncada en el partido contra Surinam por la primera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.

Reaccionó de inmediato el equipo hondureño luego de que Surinam sorprendiera a todos en el estadio Nacional Chelato Uclés y se adelantara en el marcador a los 16 minutos por medio del centrocampista Justin Lonwijk.

Dos minutos después, la Bicolor encontró el gol del empate con un centro al área pasado al segundo palo donde apareció Luis Palma para bajarle la pelota a Dereck Moncada y el juvenil 18 años marcó con un disparo de zurda pegado al vertical derecho del arquero caribeño.