Ante los ojos de su padre: Dereck Moncada marca su primer gol oficial con la Selección de Honduras

El primer gol oficial de la era del español José Francisco Molina en la Selección de Honduras ha sido obra de Dereck Moncada en el partido contra Surinam por la primera fecha del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.
Reaccionó de inmediato el equipo hondureño luego de que Surinam sorprendiera a todos en el estadio Nacional Chelato Uclés y se adelantara en el marcador a los 16 minutos por medio del centrocampista Justin Lonwijk.
Dos minutos después, la Bicolor encontró el gol del empate con un centro al área pasado al segundo palo donde apareció Luis Palma para bajarle la pelota a Dereck Moncada y el juvenil 18 años marcó con un disparo de zurda pegado al vertical derecho del arquero caribeño.
Este es el primer gol oficial para el hijo mayor de Maynor Figueroa, quien se encuentra en el recinto capitalino observando a sus hijos (Dereck y Keyrol) en la Selección Nacional.
Honduras volvió a golpear a Surinam con el gol de la remontada 2-1 tras un largo pase de Dereck Moncada para Bryan Róchez. El delantero del Leixões SC de la Segunda División de Portugal vio adelantado al guardameta visitante y le levantó la bola para firmar su golazo.