Video del momento en que rastra sin frenos impacta contra carros en el peaje de Potrerillos

Cortés, Honduras. El momento exacto en que una rastra perdió el control y se estrelló contra la estructura del peaje Caracol y varios vehículos que esperaban pagar fue captado por cámaras de videovigilancia este viernes en la carretera CA-5, en Potrerillos, Cortés.

En el video se observa cómo la rastra avanza por el sector del peaje y, de manera repentina, pierde el control mientras se aproxima al área donde varios vehículos permanecían detenidos en fila.

La rastra continúa su trayectoria sin lograr detenerse y termina impactando contra la tranca divisoria del peaje Caracol, en uno de los puntos de control ubicados en la CA-5.