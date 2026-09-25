  1. Inicio
  2. · Sucesos

Video del momento en que rastra sin frenos impacta contra carros en el peaje de Potrerillos

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que una rastra perdió el control en el peaje de Potrerillos e impactó la tranca y varios vehículos que esperaban avanzar

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 19:04 -
  • Redacción La Prensa

Cortés, Honduras. El momento exacto en que una rastra perdió el control y se estrelló contra la estructura del peaje Caracol y varios vehículos que esperaban pagar fue captado por cámaras de videovigilancia este viernes en la carretera CA-5, en Potrerillos, Cortés.

En el video se observa cómo la rastra avanza por el sector del peaje y, de manera repentina, pierde el control mientras se aproxima al área donde varios vehículos permanecían detenidos en fila.

La rastra continúa su trayectoria sin lograr detenerse y termina impactando contra la tranca divisoria del peaje Caracol, en uno de los puntos de control ubicados en la CA-5.

Momento en que una rastra pierde el control, impacta contra varios vehículos que esperaban pagar en el peaje en la CA-5, en Potrerillos, Cortés.

Momento en que una rastra pierde el control, impacta contra varios vehículos que esperaban pagar en el peaje en la CA-5, en Potrerillos, Cortés.

El video permite observar cómo los vehículos que permanecían en la fila son sorprendidos por la rastra, que se aproxima rápidamente hasta producir el impacto, provocando daños materiales y alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Camioneta atropella a dos mujeres que cruzaban el bulevar Suyapa en Tegucigalpa

La secuencia registrada por las cámaras muestra, en cuestión de segundos, cómo la situación pasa de la normalidad en la fila de vehículos a un accidente que involucra a la unidad pesada y varios automotores.

El conductor de la rastra habría tenido dificultades para detener la unidad debido a una posible falla en el sistema de frenos. Sin embargo, esta versión todavía debe ser confirmada mediante la investigación de las autoridades, que deberán establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo pesado.

Luego del percance, equipos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes. El accidente también provocó congestionamiento en este tramo de la CA-5, mientras se desarrollaban las labores de atención y se realizaban las primeras diligencias para documentar lo ocurrido.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias