Video del momento en que rastra sin frenos impacta contra carros en el peaje de Potrerillos

Cortés, Honduras. El momento exacto en que una rastra perdió el control y se estrelló contra la estructura del peaje Caracol y varios vehículos que esperaban pagar fue captado por cámaras de videovigilancia este viernes en la carretera CA-5, en Potrerillos, Cortés.
En el video se observa cómo la rastra avanza por el sector del peaje y, de manera repentina, pierde el control mientras se aproxima al área donde varios vehículos permanecían detenidos en fila.
La rastra continúa su trayectoria sin lograr detenerse y termina impactando contra la tranca divisoria del peaje Caracol, en uno de los puntos de control ubicados en la CA-5.
El video permite observar cómo los vehículos que permanecían en la fila son sorprendidos por la rastra, que se aproxima rápidamente hasta producir el impacto, provocando daños materiales y alarma entre quienes se encontraban en el lugar.
La secuencia registrada por las cámaras muestra, en cuestión de segundos, cómo la situación pasa de la normalidad en la fila de vehículos a un accidente que involucra a la unidad pesada y varios automotores.
El conductor de la rastra habría tenido dificultades para detener la unidad debido a una posible falla en el sistema de frenos. Sin embargo, esta versión todavía debe ser confirmada mediante la investigación de las autoridades, que deberán establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo pesado.
Luego del percance, equipos de emergencia y autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes. El accidente también provocó congestionamiento en este tramo de la CA-5, mientras se desarrollaban las labores de atención y se realizaban las primeras diligencias para documentar lo ocurrido.