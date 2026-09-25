Inversionistas extranjeros muestran interés en el sector eléctrico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La reforma al sector eléctrico aprobada por el Congreso Nacional comienza a generar interés entre inversionistas y entidades financieras internacionales, de acuerdo con Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El funcionario informó este viernes que durante reuniones realizadas en Nueva York, Estados Unidos, con organismos multilaterales y representantes de la banca internacional, la nueva Ley de Justicia Energética fue recibida como una señal favorable para atraer capital al país. “Lo ven como un mensaje muy fuerte hacia la inversión, hacia el desarrollo económico, hacia tener reglas claras”, manifestó Guillermo Peña Panting.

La normativa fue aprobada el pasado 31 de agosto con 78 votos a favor. Entre sus principales cambios contemplan la eliminación de las compras directas de energía y establecen mecanismos de licitación pública internacional y subastas competitivas. De acuerdo con el planteamiento del Gobierno, estos procedimientos buscan establecer condiciones de mayor transparencia y previsibilidad para los inversionistas interesados ​​en participar en el mercado eléctrico hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La legislación también establece una nueva estructura para la ENEE, que quedará organizada en tres sociedades correspondientes a generación, transmisión y distribución. Estas estarán bajo una empresa matriz que mantendrá el 100% de las acciones. El Gobierno sostiene que este esquema evita la privatización de la empresa estatal.

El sector eléctrico hondureño necesita alrededor de seis mil millones de dólares en inversiones para modernizar su infraestructura, disminuir las pérdidas y ampliar la cobertura. La nueva legislación forma parte de las medidas con las que el Gobierno pretende atraer esos recursos. Entre las oportunidades identificadas se encuentran los procesos para incorporar nueva capacidad de generación, la ampliación y fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución y la actualización de medidores y sistemas de control. Otro de los aspectos contemplados es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante los primeros seis meses de vigencia de la ley. La medida está relacionada con la presión que ejercen los precios internacionales del diésel sobre los costos de generación.