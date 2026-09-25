Este video de supuesto “bombardeo” de nubes en Honduras fue creado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a un grupo de personas con uniforme militar en una zona montañosa, supuestamente disparando una especie de proyectiles hacia las nubes para estimularlas y provocar lluvias en el país.
Sin embargo, el contenido es falso. LA PRENSA Verifica constató que el video fue generado con inteligencia artificial (IA) y que no muestra una acción relacionada con las medidas del Gobierno para realizar la siembra de nubes con yoduro de plata.
Además, Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, confirmó a EH Verifica que, al 25 de septiembre, la siembra de nubes aún no ha comenzado.
“Honduras borbandea las nubes para que llueva y funciona al cien. Tendremos buenas cosechas”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido compartida más de 2,000 veces desde el 24 de septiembre.
La SAG prepara un proyecto de estimulación de lluvias mediante la siembra de nubes, una técnica que contempla el uso de yoduro de plata para intervenir formaciones nubosas que cumplan determinadas condiciones atmosféricas.
El programa contempla alrededor de 20 vuelos durante un período de dos a tres meses, con prioridad en el Corredor Seco, las cuencas que abastecen al Distrito Central y sectores relacionados con la represa El Cajón.
Aunque la SAG había previsto iniciar las primeras operaciones entre el 22 y el 24 de septiembre, estas dependen de la presencia de nubes con suficiente humedad y de condiciones atmosféricas adecuadas para realizar la intervención.
Hasta el 25 de septiembre, no se había confirmado públicamente la realización del primer vuelo de estimulación de lluvias. La SAG ha señalado que esta técnica no crea nubes ni garantiza precipitaciones, sino que busca estimular formaciones nubosas existentes cuando se presentan condiciones meteorológicas específicas.
Video de IA
Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada a partir de un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que respaldaran la autenticidad del contenido.
Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica identificó elementos que no corresponden con el procedimiento anunciado para una operación de estimulación de lluvias.
En la grabación se observa a un grupo de personas frente a una zona montañosa y, posteriormente, un efecto similar a una explosión sobre el terreno. Sin embargo, no se observa una aeronave ni equipo utilizado para dispersar el material sobre las nubes.
Estas imágenes no corresponden con el procedimiento anunciado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que contempla la liberación de yoduro de plata desde una aeronave especialmente adaptada y únicamente cuando existan nubes con las condiciones atmosféricas adecuadas.
LA PRENSA Verifica también examinó el contenido con Hive Moderation, una herramienta de detección de material generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó un 91.8% de probabilidad de que haya sido creado digitalmente.
Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, confirmó a LA PRENSA Verifica que la siembra de nubes aún no ha comenzado.
“Estamos esperando el momento apropiado”, detalló.
Por lo tanto, está generado con IA el video que supuestamente muestra la estimulación de nubes para generar lluvias en Honduras.