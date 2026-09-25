Bukele ofrece ayuda al pequeño Nehemías por su condición cardíaca; Asfura también se solidariza

Tegucigalpa, Honduras. Josué Nehemías Cruz, de 11 años, será atendido en El Salvador luego de una campaña de solidaridad impulsada por familiares, amigos y medios de comunicación. La familia decidió trasladarlo al país vecino en busca de una intervención especializada. La historia de Josué Nehemías Cruz movilizó a familiares, amigos luego de que se conociera la delicada condición cardíaca que enfrenta y la necesidad de una atención médica especializada.

Según sus padres, el menor fue diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar y presenta una condición conocida como dextrocardia, en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho.

La familia explicó que los médicos les han señalado que el corazón del niño no estaría bombeando suficiente sangre y que su estado de salud es delicado. Sus padres también han manifestado su preocupación por el pronóstico que les fue comunicado. En medio de la campaña para conseguir atención médica, la familia recibió una respuesta desde El Salvador, donde un cardiólogo pediatra se comunicó con los padres y les informó que el menor podría ser atendido en un hospital público de ese país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La familia decidió aceptar la alternativa y trasladar al niño a El Salvador para buscar la atención de un especialista, identificado como el doctor Delgado.

Bukele ofrece ayuda y Nasry Asfura le plantea ser atendido en Honduras

Tras conocerse que el menor sería atendido en El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele expresó su disposición de brindar apoyo al caso, según la información difundida sobre la situación del niño. La noticia también llegó al presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien se comunicó con María, madre del menor, durante una transmisión de HCH para conocer directamente sus necesidades. Durante la conversación, la madre explicó que su hijo ya había sido atendido en Honduras y que había permanecido ocho días internado en el Hospital Mario Catarino Rivas. Sin embargo, explicó que la intervención quirúrgica no pudo realizarse debido a las condiciones de salud que presentaba el menor. Ante la decisión de la familia de trasladar al niño a El Salvador, Asfura le ofreció inicialmente la posibilidad de gestionar atención en clínicas privadas en Honduras, debido, según explicó, a la mora quirúrgica existente.

“Si a usted le gusta y me da la oportunidad de llevarlo aquí a clínicas privadas, por la mora quirúrgica que tenemos, para que le atiendan a su hijo, nosotros podríamos, como responsabilidad mía y como presidente y hondureño, poderlos atender”, le manifestó el mandatario. La madre, sin embargo, le respondió que ya había tomado la decisión de viajar a El Salvador. “No, ya decidí que voy para El Salvador y mis palabras no vuelven atrás”, respondió María durante la conversación. Asfura respetó la decisión de la madre y aseguró que desde su oficina se comunicarían con ella para determinar de qué manera podían apoyarla.

La familia prepara el viaje

Durante la conversación, la madre indicó que tenía previsto viajar a El Salvador el próximo miércoles para continuar con el proceso de atención médica del menor. Asfura le aseguró que personal de su oficina se comunicaría con ella y le reiteró su disposición de ayudar con lo que estuviera a su alcance. La familia busca ahora concretar el traslado y garantizar que Josué pueda ser valorado por especialistas y continuar con el proceso médico requerido.