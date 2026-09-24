Anita Trochez enfrenta una dura batalla de salud y pide apoyo a los hondureños

San Pedro Sula, Honduras. A sus 13 años, Ana Marcela Trochez Reyes sufrió un accidente que le provocó una lesión en el cerebro y una malformación arteriovenosa cerebral, además de daños en el nervio óptico que han afectado considerablemente su visión.

Ahora, siendo aún joven y con sueños por cumplir, Marcela y su familia enfrentan nuevamente una difícil situación de salud y necesitan apoyo económico para continuar con su atención médica.

Su madre, Sarahí Reyes, es de escasos recursos económicos y, según el mensaje enviado por la familia, ha realizado esfuerzos para cubrir los gastos relacionados con el tratamiento de su hija. Sin embargo, los costos de la atención médica que necesita en El Salvador están fuera de sus posibilidades económicas.