Anita Trochez enfrenta una dura batalla de salud y pide apoyo a los hondureños

San Pedro Sula, Honduras. A sus 13 años, Ana Marcela Trochez Reyes sufrió un accidente que le provocó una lesión en el cerebro y una malformación arteriovenosa cerebral, además de daños en el nervio óptico que han afectado considerablemente su visión.
Ahora, siendo aún joven y con sueños por cumplir, Marcela y su familia enfrentan nuevamente una difícil situación de salud y necesitan apoyo económico para continuar con su atención médica.
Su madre, Sarahí Reyes, es de escasos recursos económicos y, según el mensaje enviado por la familia, ha realizado esfuerzos para cubrir los gastos relacionados con el tratamiento de su hija. Sin embargo, los costos de la atención médica que necesita en El Salvador están fuera de sus posibilidades económicas.
Marcela necesita acudir próximamente a una cita médica y someterse a una radiocirugía, procedimiento que forma parte de la atención requerida debido a la malformación arteriovenosa cerebral que padece.
La joven explicó que su condición también ha afectado su vista, debido al daño que sufrió en el nervio óptico. Ante esta situación, su familia hace un llamado a la solidaridad de los hondureños y de todas las personas que puedan contribuir con su recuperación.
“Le pido a Dios salud y a ustedes su apoyo para cubrir los gastos médicos de una radiocirugía en El Salvador”, expresó la pequeña Anita en su solicitud de ayuda.
La familia mantiene la esperanza de reunir los recursos necesarios para que la joven pueda viajar, recibir la atención médica y continuar luchando por su salud.
Cuenta de banco para ayudar a Anita
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:
BANPAÍS
Titular: Islia Sarahi Reyes Sanchez
Número de cuenta: 21-146-003531-0
Para obtener más información o conocer otras formas de apoyar a Ana Marcela, puede comunicarse a los números +504 9543-3034 y +504 9409-4682.
Cada aporte puede representar una ayuda para que Anita pueda continuar con su tratamiento y mantener la esperanza de cumplir los sueños que tiene por delante.