Mónica y su padre siguen hospitalizados tras accidente en Arada; familia pide apoyo

Santa Bárbara, Honduras. La familia de la pequeña Mónica Hernández, de siete años, pidió apoyo económico a la población para cubrir los gastos médicos del accidente de tránsito en el que resultó herida junto a su padre, Marlon Hernández, en la entrada del municipio de Arada, Santa Bárbara.

Tras el percance, Mónica y su padre fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde recibieron atención médica. Además, resultó lesionado Elmer Reyes, originario de La Unión, Lempira.

Debido a la condición de salud de los dos adultos, Marlon Hernández y Elmer Reyes fueron remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde permanecen hospitalizados.