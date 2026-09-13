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Mónica y su padre siguen hospitalizados tras accidente en Arada; familia pide apoyo

Familia pide ayuda para Mónica Hernández, de siete años, y su padre Marlon para cubrir gastos médicos tras accidente en Arada, Santa Bárbara

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 17:35 -
  • Aneth Flores
Mónica y su padre siguen hospitalizados tras accidente en Arada; familia pide apoyo

Mónica Hernández, de siete años.

Santa Bárbara, Honduras. La familia de la pequeña Mónica Hernández, de siete años, pidió apoyo económico a la población para cubrir los gastos médicos del accidente de tránsito en el que resultó herida junto a su padre, Marlon Hernández, en la entrada del municipio de Arada, Santa Bárbara.

Tras el percance, Mónica y su padre fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde recibieron atención médica. Además, resultó lesionado Elmer Reyes, originario de La Unión, Lempira.

Debido a la condición de salud de los dos adultos, Marlon Hernández y Elmer Reyes fueron remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde permanecen hospitalizados.

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Familiares de ambos lesionados solicitaron a la población acompañarlos con oraciones durante este duro proceso de salud.

En el caso de la pequeña Mónica, sus familiares explicaron que también enfrenta un proceso de recuperación que ha generado gastos por atención médica, medicamentos y otras necesidades.

Ante esta situación, allegados a la menor difundieron una solicitud de colaboración económica dirigida a familiares, amigos y personas que deseen contribuir para ayudar a cubrir los costos que enfrenta la familia.

Cuentas de banco para apoyar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo, según la información proporcionada por los familiares, mediante las siguientes cuentas bancarias:

Banpaís: Greidy Suhey Ulloa Alvarado — 210550333525

BAC: Sindy Noelia Ulloa Amaya — 7914777360

Banco Atlántida: Greidy Suhey Ulloa Alvarado — 140120199744

La familia pidió que, además de las donaciones, quienes no puedan realizar un aporte económico ayuden compartiendo la solicitud para que llegue a más personas.

Mónica, de siete años, y su padre continúan bajo atención médica, mientras sus familiares permanecen pendientes de su evolución y de las necesidades que puedan surgir durante su recuperación.

Los allegados de los tres lesionados agradecieron de antemano cualquier muestra de solidaridad, así como las oraciones por la recuperación de Mónica, Marlon y Elmer.

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Redacción web
Aneth Flores

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