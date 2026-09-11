Piden ayuda para repatriar cuerpo de Yesli Vázquez, joven asesinada en Ohio

Barberton, Ohio.- La familia de Yesli Yanet Vázquez Cruz, de 26 años, solicitó apoyo de la ciudadanía para reunir los recursos necesarios y repatriar desde Ohio, Estados Unidos, el cuerpo de la joven asesinada, para darle sepultura en su tierra natal, Tlilapan, Veracruz. Yesli Vázquez, vecina de la colonia El Potrero, en el municipio de Tlilapan, fue localizada sin vida dentro de una vivienda de Barberton, Ohio. El caso ha causado consternación entre sus familiares y allegados, quienes ahora enfrentan el costo del traslado de sus restos. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la joven presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Su cuerpo fue localizado parcialmente enterrado en el sótano del inmueble donde ocurrió el crimen.

Por este homicidio fue detenido Marcos Antonio Huerta-García, de 35 años, quien, según las autoridades, residía en el mismo domicilio que la víctima. El hombre enfrenta cargos por homicidio. Huerta-García fue localizado y arrestado en Arizona, cerca de la frontera con México, cuando presuntamente intentaba huir. Mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante la situación económica que atraviesan, los familiares de Yesli Vázquez difundieron una petición en redes sociales para solicitar la solidaridad de la ciudadanía. Su objetivo es reunir el dinero necesario para cubrir los gastos de repatriación y sepultura.