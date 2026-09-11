Edgardo Iraheta asume la dirección del Hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Cortés. El doctor Edgardo Iraheta asumirá la conducción del Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, luego de la salida del doctor Juan Carlos Argueta, quien permanecía al frente de la institución. El cambio fue informado la noche del jueves por el comisionado presidencial para la zona norte, Junior Burbara, quien explicó que la decisión responde a una determinación del Poder Ejecutivo y a cambios administrativos. “Fue una decisión del Ejecutivo en donde vio la necesidad de un cambio y tenemos a gusto anunciar que el doctor Iraeta, actual jefe de emergencias y un profesional con mucha capacidad, va a tomar las riendas a partir de mañana del Mario Catarino Rivas”, declaró Burbara.

Iraheta se desempeñaba como jefe del área de Emergencias del hospital y, de acuerdo con Burbara, cuenta con experiencia dentro del centro asistencial. El funcionario señaló que entre las razones para realizar el cambio está la necesidad de imprimir mayor dinamismo a la gestión del hospital, uno de los principales establecimientos públicos de salud de la zona norte de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Burbara también se refirió a los señalamientos recientes sobre un supuesto desabastecimiento en el Catarino Rivas y aseguró que el centro asistencial cuenta con insumos suficientes para atender a la población. “Se dio una noticia el fin de semana que estaba desabastecido, son falsas noticias de personas irresponsables, en donde el Catarino podemos confirmar que está abastecido suficientemente para atender a la población”, afirmó. Con la salida de Argueta y la llegada de Iraheta se inicia una nueva etapa administrativa en el hospital, que recibe pacientes procedentes de San Pedro Sula y de distintos municipios de la zona norte.