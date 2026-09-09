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Doctor Juan Carlos Argueta es separado de su cargo como director del Mario Rivas

De acuerdo con información confirmada a Diario LA PRENSA, el especialista fue separado de la dirección este miércoles, seis meses después de haber asumido el cargo por segunda ocasión.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:10 -
  • Jacqueline Molina
Doctor Juan Carlos Argueta es separado de su cargo como director del Mario Rivas

Fotografía del doctor Juan Carlos Argueta el día que fue presentado como nuevo director del Mario Rivas en marzo de 2026.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Juan Carlos Argueta fue separado este miércoles de la dirección del hospital Mario Rivas, luego de cerca de seis meses de haber asumido el cargo por segunda ocasión.

De acuerdo con la información, confirmada a Diario LA PRENSA, el especialsita habría recibido hoy un acuerdo de cancelación por parte de autoridades de la Secretaría de Salud. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuáles fueron las razones de su salida ni quién asumirá la dirección del hospital.

Personal del centro asistencial consultado por LA PRENSA señaló que durante los últimos meses se habían registrado diferencias internas relacionadas con decisiones administrativas.

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Una de las versiones atribuye la salida de Argueta a medidas que habría impulsado para "poner orden en el hospital"; mientras que otra opinó que todo se originó por la asignación de plazas, sin embargo, ninguna de las versiones ha sido confirmada.

LA PRENSA intentó comunicarse esta tarde con el doctor Argueta para conocer su posición sobre la decisión y las circunstancias en las que deja el cargo, pero hasta el cierre de esta publicación no había obtenido respuesta.

Argueta fue presentado como nuevo director el 25 de marzo, en medio de una alta demanda de atención, mora quirúrgica, necesidades de infraestructura y dificultades de abastecimiento.

Denuncian desabastecimiento de medicinas y hostigamiento en el hospital Mario Rivas

Su salida ocurre pocas semanas después de que personal del hospital denunciara problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos, así como inconformidad por movimientos de empleados hacia otras áreas y cuestionamientos relacionados con decisiones administrativas dentro del centro.

En una entrevista publicada por LA PRENSA el 21 de agosto, Argueta reconoció que existían limitaciones en el hospital, principalmente de insumos quirúrgicos y medicamentos especializados, aunque sostuvo que el cuadro básico se encontraba abastecido en un 80%.

En esa ocasión, el médico también confirmó que se habían realizado cambios de personal en almacenes, jefaturas y otras áreas, los cuales, según explicó, respondían a la necesidad de mejorar el funcionamiento de distintas dependencias del hospital.

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Argueta reconoció además que existían conflictos laborales denunciados por personal del centro asistencial en contra de personal recientemente contratado por la administradora y señaló que algunos de estos casos estaban siendo abordados junto con el sindicato.

Aseguró que, de identificarse irregularidades, abusos o acciones que obstaculizaran el funcionamiento del hospital, tomaría las medidas administrativas correspondientes.

Los cuestionamientos sobre las condiciones del hospital continuaron en los últimos días, esto luego de que un médico expusiera en redes sociales las dificultades que enfrentaba el hospital y aseguró no haber observado durante sus años de formación y rotaciones una escasez de insumos de esa magnitud.

Argueta había reconocido en distintas ocasiones las limitaciones existentes en el Mario Rivas y señaló que su administración mantenía procesos de licitación en marcha para mejorar el abastecimiento.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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