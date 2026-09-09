Doctor Juan Carlos Argueta es separado de su cargo como director del Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Juan Carlos Argueta fue separado este miércoles de la dirección del hospital Mario Rivas, luego de cerca de seis meses de haber asumido el cargo por segunda ocasión. De acuerdo con la información, confirmada a Diario LA PRENSA, el especialsita habría recibido hoy un acuerdo de cancelación por parte de autoridades de la Secretaría de Salud. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuáles fueron las razones de su salida ni quién asumirá la dirección del hospital. Personal del centro asistencial consultado por LA PRENSA señaló que durante los últimos meses se habían registrado diferencias internas relacionadas con decisiones administrativas.

Una de las versiones atribuye la salida de Argueta a medidas que habría impulsado para "poner orden en el hospital"; mientras que otra opinó que todo se originó por la asignación de plazas, sin embargo, ninguna de las versiones ha sido confirmada. LA PRENSA intentó comunicarse esta tarde con el doctor Argueta para conocer su posición sobre la decisión y las circunstancias en las que deja el cargo, pero hasta el cierre de esta publicación no había obtenido respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Argueta fue presentado como nuevo director el 25 de marzo, en medio de una alta demanda de atención, mora quirúrgica, necesidades de infraestructura y dificultades de abastecimiento.

Su salida ocurre pocas semanas después de que personal del hospital denunciara problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos, así como inconformidad por movimientos de empleados hacia otras áreas y cuestionamientos relacionados con decisiones administrativas dentro del centro. En una entrevista publicada por LA PRENSA el 21 de agosto, Argueta reconoció que existían limitaciones en el hospital, principalmente de insumos quirúrgicos y medicamentos especializados, aunque sostuvo que el cuadro básico se encontraba abastecido en un 80%. En esa ocasión, el médico también confirmó que se habían realizado cambios de personal en almacenes, jefaturas y otras áreas, los cuales, según explicó, respondían a la necesidad de mejorar el funcionamiento de distintas dependencias del hospital.