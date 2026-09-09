Es falso que pedir gasolina en litros haga que rinda más en el vehículo

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación en la que una voz afirma que la gasolina rinde más cuando se solicita en litros en lugar de galones. Pero eso es falso. La unidad utilizada para medir o solicitar el combustible no cambia sus propiedades ni modifica el consumo del vehículo. Litros y galones son únicamente unidades diferentes para expresar una cantidad de combustible, indicaron fuentes consultadas por LA PRENSA Verifica. “¿Rinde más la gasolina si la pides en litros?”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido difundida decenas de veces desde el 7 de septiembre.

Desde el 7 de septiembre, los precios de los carburantes registraron nuevos incrementos en Honduras, mientras en redes sociales circula la desinformación de que la gasolina rinde más cuando se compra por litros en lugar de galones. En este contexto, transportistas de vehículos pesados se manifestaron en la carretera CA-13, a la altura de Puerto Cortés, donde bloquearon uno de los carriles en protesta por el alto precio de los combustibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Tegucigalpa, la gasolina superior pasó a costar 139.88 lempiras por galón, tras un aumento de 1.97. La gasolina regular subió 0.73 y quedó en 129.04 lempiras, mientras que el diésel aumentó 2.46 y alcanzó los 145.69 lempiras por galón, según informó EL HERALDO .

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