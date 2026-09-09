¡Vuelve la Fiesta del Cine a Cinemark Honduras!

San Pedro Sula, Honduras. Una buena noticia para los amantes del cine. Cinemark Honduras ha decidido celebrar una Fiesta del Cine del 7 al 11 de septiembre, con entradas a 45 lempiras para funciones en formato 2D.
La iniciativa, que se desarrolla en nuestro país desde 2022, permite acceder durante cinco días a la cartelera disponible en las salas de Cinemark. El precio incluye, según disponibilidad, funciones en sala XD y el uso de butacas D-Box y Premier.
La cartelera contempla películas dirigidas a distintos públicos, entre ellas Tadeo y la Lámpara Maravillosa y Paw Patrol: La Dino Película. También figuran títulos de suspenso y terror como El Heladero, dirigida por Eli Roth, además de Spider-Man: Un Nuevo Día, La Odisea y Coyote vs Acme.
“Esta es una gran oportunidad para venir al cine con familiares, amigos e incluso con compañeros de trabajo. Pagar solo 45 Lempiras por una entrada 2D en pantalla regular o pantalla XD, o en Butaca Premier o D-Box; nos permite disfrutar de más películas durante toda la semana y vivir la experiencia del cine al máximo”, afirmó Enrique Artiga, Director de Mercadeo de Cinemark para Centroamérica.
Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de los complejos Cinemark. También están disponibles de forma anticipada a través de la aplicación de Cinemark y del sitio web www.cinemarkca.com.
“En nuestras salas procuramos ofrecer siempre la mejor tecnología de proyección, sistemas de audio envolvente de última generación y productos de la más alta calidad en nuestra dulcería, para que cada visita se convierta en una experiencia extraordinaria”, destacó Christian Flores, Gerente de Mercadeo de Cinemark Honduras.
Cinemark cuenta con complejos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.