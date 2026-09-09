¡Vuelve la Fiesta del Cine a Cinemark Honduras!

San Pedro Sula, Honduras. Una buena noticia para los amantes del cine. Cinemark Honduras ha decidido celebrar una Fiesta del Cine del 7 al 11 de septiembre, con entradas a 45 lempiras para funciones en formato 2D.

La iniciativa, que se desarrolla en nuestro país desde 2022, permite acceder durante cinco días a la cartelera disponible en las salas de Cinemark. El precio incluye, según disponibilidad, funciones en sala XD y el uso de butacas D-Box y Premier.

La cartelera contempla películas dirigidas a distintos públicos, entre ellas Tadeo y la Lámpara Maravillosa y Paw Patrol: La Dino Película. También figuran títulos de suspenso y terror como El Heladero, dirigida por Eli Roth, además de Spider-Man: Un Nuevo Día, La Odisea y Coyote vs Acme.