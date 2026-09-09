Sydney Sweeney se quita la ropa para anuncio de app deportiva

Estados Unidos. Sydney Sweeney se desnudó para protagonizar la nueva y provocativa campaña de Novig, una plataforma de apuestas deportivas y mercados de predicción enfocada en aficionados al fútbol americano, béisbol, fútbol, tenis y otras disciplinas, además de convertirse en socia estratégica y accionista de la compañía.

La actriz de Euphoria aparece en el anuncio rodeada de diferentes artículos deportivos, desde balones de fútbol americano y baloncesto hasta una portería de hockey y otros accesorios, en una campaña que apuesta por el humor y una estética sensual para transmitir el concepto de la plataforma.

"La campaña se centró en una idea divertida", declaró Sweeney, quien explicó que el concepto consiste en dejar de lado el ruido y concentrarse por completo en el deporte, una premisa que, según la actriz, fue llevada a la pantalla "con confianza, humor y un toque lúdico".

"¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig es solo deporte", agrega mientras posa sobre una canasta de baloncesto y utiliza distintos balones para cubrirse.

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El comercial continúa con un montaje en el que la actriz luce diferentes elementos deportivos, entre ellos una máscara de portera de hockey, protecciones de futbol americano, un casco de receptor de béisbol y una camiseta de Novig, mientras repite la palabra "deportes" como parte del concepto de la campaña.