Sydney Sweeney se quita la ropa para anuncio de app deportiva

Estados Unidos. Sydney Sweeney se desnudó para protagonizar la nueva y provocativa campaña de Novig, una plataforma de apuestas deportivas y mercados de predicción enfocada en aficionados al fútbol americano, béisbol, fútbol, tenis y otras disciplinas, además de convertirse en socia estratégica y accionista de la compañía.
La actriz de Euphoria aparece en el anuncio rodeada de diferentes artículos deportivos, desde balones de fútbol americano y baloncesto hasta una portería de hockey y otros accesorios, en una campaña que apuesta por el humor y una estética sensual para transmitir el concepto de la plataforma.
"La campaña se centró en una idea divertida", declaró Sweeney, quien explicó que el concepto consiste en dejar de lado el ruido y concentrarse por completo en el deporte, una premisa que, según la actriz, fue llevada a la pantalla "con confianza, humor y un toque lúdico".
"¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig es solo deporte", agrega mientras posa sobre una canasta de baloncesto y utiliza distintos balones para cubrirse.
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El comercial continúa con un montaje en el que la actriz luce diferentes elementos deportivos, entre ellos una máscara de portera de hockey, protecciones de futbol americano, un casco de receptor de béisbol y una camiseta de Novig, mientras repite la palabra "deportes" como parte del concepto de la campaña.
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En otro momento, Sweeney aparece sobre una mesa de billar después de romper un juego de bolas y, con el tono provocativo que caracteriza al anuncio, comenta: "Esto no tiene precio. Simplemente me veo bien aquí".
Novig comenzó operaciones el mes pasado bajo un marco regulatorio federal y su plataforma está dirigida exclusivamente a mayores de 21 años, combinando elementos de los mercados financieros con una experiencia enfocada en predicciones deportivas.
La campaña también busca marcar distancia frente a otros mercados de predicción que permiten participar en categorías mucho más amplias, ya que Sweeney señala que en Novig "no se apuesta a guerras ni muertes, ni se habla de política", sino que la propuesta está centrada únicamente en el deporte.
"Solo tú, tus opiniones y los deportes", dice la actriz mientras aparece nuevamente con un balón de fútbol.
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Jacob Fortinsky, cofundador y director ejecutivo de Novig, aseguró que los aficionados merecen una plataforma diseñada específicamente para sus intereses y destacó que la participación de Sweeney permitió llevar ese mensaje a una campaña llamativa.
"Los aficionados al deporte merecen un mercado de predicciones diseñado específicamente para ellos", afirmó Fortinsky, quien destacó que, aunque existen diferentes plataformas para participar en mercados de predicciones, Novig decidió concentrarse exclusivamente en el deporte.
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La campaña representa una nueva colaboración de alto perfil para Sweeney, quien también ha protagonizado contenidos provocativos para su marca de lencería Syrn y la polémica campaña de American Eagle relacionada con el concepto de los "buenos genes".