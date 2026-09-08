Familia de Celeste Rivas pide la pena de muerte para D4vd

Estados Unidos. La familia de la joven Celeste Rivas Hernández está pidiendo públicamente que su presunto asesino, el rapero D4vd, sea condenado a la pena de muerte en caso de que el veredicto indique su culpabilidad.
De acuerdo con Rolling Stone, este domingo, en lo que habría sido el cumpleaños número 16 de Celeste, la familia publicó una nueva fotografía de ella junto con un comunicado en el que afirmaba que la pena de muerte para D4vd "sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos, vacío por dentro y sin conciencia".
"Pero eso no está en nuestras manos, sino en las de Dios y en las del sistema judicial de California", añadía la carta pública de la familia.
Rivas Hernández tenía solo 14 años cuando, según la fiscalía, su entonces novio David Anthony Burke (nombre real del cantante) la asesinó y dejó su cuerpo descuartizado dentro de su automóvil en 2025.
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Burke, de 21 años, se encuentra actualmente tras las rejas y se ha ordenado que sea juzgado por el cargo de asesinato relacionado con la muerte de la joven. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo mes.
La semana pasada, los abogados defensores renunciaron a representar a Burke, por lo que ahora contará con la defensa de un abogado de oficio del condado de Los Ángeles.
@kadishalynnnn D4VD getting the death penalty is supported by the family of Celeste! #fyp #d4vd #celeste ♬ original sound - Kadisha
Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte para el polémico rapero.
California mantiene la pena de muerte en su legislación, pero la última ejecución de un condenado en el estado tuvo lugar en enero de 2006. El gobernador Gavin Newsom estableció una moratoria oficial sobre las ejecuciones en 2019.
El pasado 20 de abril, D4vd fue acusado de asesinato capital en relación con la muerte de Celeste, incluyendo las alegaciones de circunstancias especiales de acecho y asesinato con fines de lucro.
Permanece detenido sin derecho a fianza y también enfrenta cargos por abuso sexual continuado de un menor de 14 años y por mutilación de restos humanos.
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La fiscalía sostiene que el cantante mató a la menor para evitar que ella perjudicara su incipiente carrera musical haciendo pública la prolongada relación sexual que mantenían.
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