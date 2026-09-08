Familia de Celeste Rivas pide la pena de muerte para D4vd

Estados Unidos. La familia de la joven Celeste Rivas Hernández está pidiendo públicamente que su presunto asesino, el rapero D4vd, sea condenado a la pena de muerte en caso de que el veredicto indique su culpabilidad.

De acuerdo con Rolling Stone, este domingo, en lo que habría sido el cumpleaños número 16 de Celeste, la familia publicó una nueva fotografía de ella junto con un comunicado en el que afirmaba que la pena de muerte para D4vd "sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos, vacío por dentro y sin conciencia".

"Pero eso no está en nuestras manos, sino en las de Dios y en las del sistema judicial de California", añadía la carta pública de la familia.

Rivas Hernández tenía solo 14 años cuando, según la fiscalía, su entonces novio David Anthony Burke (nombre real del cantante) la asesinó y dejó su cuerpo descuartizado dentro de su automóvil en 2025.

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Burke, de 21 años, se encuentra actualmente tras las rejas y se ha ordenado que sea juzgado por el cargo de asesinato relacionado con la muerte de la joven. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo mes.

La semana pasada, los abogados defensores renunciaron a representar a Burke, por lo que ahora contará con la defensa de un abogado de oficio del condado de Los Ángeles.