Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia

Ciudad de México. Lucerito Mijares habría sido ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México la tarde del lunes 7 de septiembre.
La información preliminar comenzó a difundirse a través de reportes de medios como Infobae México y TV Azteca, los cuales citaron a fuentes cercanas a la joven cantante y actriz.
Los reportes indican que la hospitalización se debió a un cuadro médico preliminar compatible con apendicitis.
No se ha precisado públicamente si la hija de Lucero y Manuel Mijares ya fue sometida a una cirugía (apendicectomía) o si los doctores la mantienen bajo observación para evaluar la evolución del problema. Tampoco se ha dado a conocer en qué clínica u hospital de la capital se encuentra internada.
Hasta el momento, ni los padres de la artista ni su equipo de relaciones públicas han emitido un comunicado oficial para confirmar, desmentir o actualizar los detalles sobre su estado de salud.