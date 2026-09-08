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Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia

Los reportes indican que la hospitalización se debió a un cuadro médico preliminar compatible con apendicitis.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:53 -
  • Redacción web
Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia

La artista de 21 años es hija de Lucero y Mijares.

Ciudad de México. Lucerito Mijares habría sido ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México la tarde del lunes 7 de septiembre.

La información preliminar comenzó a difundirse a través de reportes de medios como Infobae México y TV Azteca, los cuales citaron a fuentes cercanas a la joven cantante y actriz.

Los reportes indican que la hospitalización se debió a un cuadro médico preliminar compatible con apendicitis.

No se ha precisado públicamente si la hija de Lucero y Manuel Mijares ya fue sometida a una cirugía (apendicectomía) o si los doctores la mantienen bajo observación para evaluar la evolución del problema. Tampoco se ha dado a conocer en qué clínica u hospital de la capital se encuentra internada.

Hasta el momento, ni los padres de la artista ni su equipo de relaciones públicas han emitido un comunicado oficial para confirmar, desmentir o actualizar los detalles sobre su estado de salud.

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Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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