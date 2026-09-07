Ricky Martin habla sobre su nueva película 'Hombre al agua'

Venecia (Italia). El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin tiene claro que el arte es su refugio. Ya sea a través de la música, el cine o la literatura, asegura tener el objetivo de seguir buscando historias, crearlas o aceptar como suyas otras ajenas. "Mi refugio es contar historias. Mi refugio es poder encontrar esa vulnerabilidad para convencer al público de lo vivido o de lo que he visto que me ha impactado y crear una conversación", indicó en una entrevista con EFE con motivo de su participación en la Mostra de Venecia, en la que está presente fuera de competición con la película 'Hombre al agua', de Gael García Bernal. El cantante y compositor, de 54 años, dice haber hablado a través de su música y de los guiones que ha recibido y que le han impresionado. "Por ahí va mi historia: poder seguir haciendo lo que sea frente a las cámaras, con la música, en el teatro o en la literatura, en los libros que he escrito. No sé, yo lo que quiero es seguir buscando historias, creando historias o aceptándolas y haciéndolas mías y jugar con ellas", añadió.

El autor de éxitos como ' María ' (1995), 'La Copa de la Vida' (1998) o 'Livin' la Vida Loca' (1999) interpreta en 'Hombre al agua' a un actor. En una producción biográfica impulsada por la esposa del protagonista (García Bernal), su personaje es contratado para dar vida a este último en esa ficción interna. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse García Bernal encarna a su vez a un socorrista cubano, cuyo destino cambia cuando salva a un acaudalado empresario mexicano y acaba trabajando para él y casándose con su hija. En esa nueva vida, no todo es lo que parece. "Esta película es muy divertida. Trabajar con Gael como director lo hace aún más divertido. Él te da la libertad de jugar y de aportar si es necesario, pero también hay una estructura que hace que la filmación vaya adelante", añadió Martin.

La proyección de 'Hombre al agua'