  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Cancelan ‘Spider-Noir’ tras solo una temporada

Spider-Noir abandonó la lista diaria de los contenidos más vistos de Prime Video apenas 76 días después de su estreno.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:53 -
  • Redacción web
Cancelan ‘Spider-Noir’ tras solo una temporada

La serie, protagonizada por Nicolas Cage, recibió muy buenas reseñas por parte de la crítica, pero no fue tan vista por los usuarios en la plataforma de streaming.

Ciudad de México. Prime Video no renovará Spider-Noir para una segunda temporada, pese a la buena recepción que obtuvo entre la crítica y el público.

La serie, protagonizada por Nicolas Cage, llegó a su fin después de alcanzar un 92% de aprobación de la crítica y un 90% de la audiencia en Rotten Tomatoes, además de recibir 11 nominaciones a los premios Emmy.

Sin embargo, su desempeño entre los suscriptores quedó por debajo del impacto conseguido por otras producciones de la plataforma, como Off Campus, Reacher y Ride or Die, de acuerdo con Variety.

Spider-Noir abandonó la lista diaria de los contenidos más vistos de Prime Video apenas 76 días después de su estreno.

A los resultados de audiencia se añadió el elevado costo de producción, asociado con su propuesta visual, desarrollada tanto en color como en blanco y negro.

@soypepeocampo CANCELAN LA SERIE: SPIDER-NOIR😔💔 #spidernoir #serie #noticias #nicolascage ♬ sonido original - Pepe Ocampo🎬

Ambientada en la Nueva York de 1930, la serie siguió a Ben Reilly, un detective marcado por la mala suerte que, tras una tragedia personal, enfrenta su pasado mientras protege a la ciudad como superhéroe.

El reparto también estuvo integrado por Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Jack Huston y Brendan Gleeson. La cancelación deja a la producción sin continuidad en pantalla.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias