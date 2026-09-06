Cancelan ‘Spider-Noir’ tras solo una temporada

Ciudad de México. Prime Video no renovará Spider-Noir para una segunda temporada, pese a la buena recepción que obtuvo entre la crítica y el público.

La serie, protagonizada por Nicolas Cage, llegó a su fin después de alcanzar un 92% de aprobación de la crítica y un 90% de la audiencia en Rotten Tomatoes, además de recibir 11 nominaciones a los premios Emmy.

Sin embargo, su desempeño entre los suscriptores quedó por debajo del impacto conseguido por otras producciones de la plataforma, como Off Campus, Reacher y Ride or Die, de acuerdo con Variety.

Spider-Noir abandonó la lista diaria de los contenidos más vistos de Prime Video apenas 76 días después de su estreno.

A los resultados de audiencia se añadió el elevado costo de producción, asociado con su propuesta visual, desarrollada tanto en color como en blanco y negro.