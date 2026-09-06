Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo a los 45 años

Estados Unidos. ¡Natalie Portman ya tiene a su bebé!
La actriz de 45 años dio a luz a su tercer hijo, el primero con su novio Tanguy Destable, según fotos obtenidas por Page Six. En las imágenes, se ve a Portman y Destable paseando por París, con Destable cargando al recién nacido en un portabebés.
Si bien la ganadora del Óscar y su pareja, de 46 años, mantuvieron su relación en secreto desde que comenzaron a salir a principios de 2025, Portman anunció públicamente su embarazo al año siguiente.
La estrella de “El cisne negro” habló con Harper’s Bazaar sobre el “privilegio” y el “milagro” de ampliar su familia en abril.
“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, comentó entusiasmada a la revista, aclarando que probablemente sería la última vez que concebiría.
“Hay una calma [esta vez] y me conozco mejor: sé con quién quiero pasar tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor”, explicó Portman. “Eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día”.
La ganadora del Óscar lució su barriguita de embarazada ese mismo día mientras paseaba por París.
Portman reside en Francia desde que ella y su entonces esposo, Benjamin Millepied, dejaron Estados Unidos en 2014.
La expareja se había casado dos años antes.
El hijo de la pareja, Aleph, asistió a la boda en agosto de 2012 en Big Sur, California, con tan solo un año de edad.
Se convirtió en hermano mayor cuando su hermana Amalia, ahora de 9 años, nació en febrero de 2017.
Portman y Millepied comparten la crianza de los pequeños desde que pusieron fin a su matrimonio en 2023 debido a la supuesta infidelidad de este último con la activista climática Camille Étienne.
La ganadora del Globo de Oro solicitó discretamente el divorcio, que se finalizó en febrero del año siguiente.
Aunque no se sabe con exactitud cuándo Natalie Portman inició su relación con Destable, la pareja fue vista junta por primera vez en marzo de 2025.
El músico, conocido como Tepr, mantuvo anteriormente una relación con la actriz Louise Bourgoin, con quien tiene dos hijos, Étienne y Vadim, nacidos en 2016 y 2020, respectivamente.