Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo a los 45 años

Estados Unidos. ¡Natalie Portman ya tiene a su bebé!

La actriz de 45 años dio a luz a su tercer hijo, el primero con su novio Tanguy Destable, según fotos obtenidas por Page Six. En las imágenes, se ve a Portman y Destable paseando por París, con Destable cargando al recién nacido en un portabebés.

Si bien la ganadora del Óscar y su pareja, de 46 años, mantuvieron su relación en secreto desde que comenzaron a salir a principios de 2025, Portman anunció públicamente su embarazo al año siguiente.

La estrella de “El cisne negro” habló con Harper’s Bazaar sobre el “privilegio” y el “milagro” de ampliar su familia en abril.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, comentó entusiasmada a la revista, aclarando que probablemente sería la última vez que concebiría.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Hay una calma [esta vez] y me conozco mejor: sé con quién quiero pasar tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor”, explicó Portman. “Eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día”.