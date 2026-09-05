Rendirán homenaje a Moisés Canelo en la ciudad de Comayagua

Comayagua, Honduras. En el marco del Mes de la Patria, la histórica ciudad de Comayagua se vestirá de gala el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 6 PM en el Anfiteatro de la plaza de La Juventud, para conmemorar el Segundo Aniversario Luctuoso de Moisés Canelo, la inolvidable Voz de Oro de Honduras.

El homenaje es organizado por su esposa, Jemima de Canelas, con el valioso apoyo de la Alcaldía Municipal de Comayagua, dirigida por su alcalde Carlos Miranda, uniendo esfuerzos para celebrar la vida, la música y el legado de uno de los grandes exponentes de la cultura hondureña, cuya voz traspasó fronteras y llevó con orgullo el nombre de Honduras.

Durante la velada también se vivirá un momento histórico y profundamente significativo: la develación de un busto de Moisés Canelo, en la Casa de la Cultura de esta ciudad, iniciativa personal de su esposa, quien encomendó su elaboración al escultor Jesús Zelaya, con el propósito de dejar en Comayagua un reconocimiento permanente a su extraordinaria trayectoria artística y legado cultural.

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Este homenaje contará con la participación de una destacada representación del gremio artístico, entre ellos: Carlos Luna, César Osmín, Jackie Espinal, Jaleo, Jared Torres, Jasiel Henríquez, Luis Juanga Martínez, Marcos Chávez, Mario Henríquez, Nancy Lara, Natty Paz, Oneyda de América, Óscar Leonel, Paco Carranza, Peabody, René López, Soel Osorio, Tony Sierra, Yosimar Erazo, la violinista Christhel Milagros y muchos más.