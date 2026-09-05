Las exempleadas de Julio Iglesias demandan de nuevo al cantante

Madrid. Las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por presunto acoso y agresión sexual en 2021 presentaron una nueva querella después de que el Ministerio Fiscal archivase su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar.

La ONG que las asiste, Women’s Link, anunció en un comunicado la querella presentada por Rebeca y Laura (nombres ficticios) y sostienen que estas describen que el cantante "las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes".

Esta organización considera que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

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Cuando en enero acudieron a la Fiscalía, las trabajadoras (una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta) relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando él tenía 77 años, en las casas que posee en República Dominicana y Bahamas.