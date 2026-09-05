El Niño será muy fuerte: estos son los meses críticos para Honduras

El fenómeno de El Niño que ya está provocando déficit de lluvias y problemas de abastecimiento de agua en varias regiones de Honduras todavía no ha alcanzado su punto máximo. Los principales centros internacionales de vigilancia climática coinciden ahora en que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y sus efectos podrían prolongarse hasta 2027. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el 3 de septiembre que El Niño está firmemente establecido y se encamina a convertirse en un evento de intensidad muy fuerte, con una probabilidad cercana al 100% de mantenerse hasta febrero de 2027. El organismo prevé que alcance su máximo hacia finales de 2026. En tanto, el escenario de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apunta en la misma dirección. Su más reciente discusión sobre El Niño establece una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance la categoría de muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte de 2026-2027. Pero hay un dato todavía más extraordinario: la NOAA calcula para el trimestre octubre-diciembre una probabilidad de 69% de que el evento alcance una magnitud histórica, superando el umbral de +2.5 grados Celsius en el índice que utiliza actualmente para medir su intensidad. Eso lo colocaría entre los episodios más intensos observados desde que existen registros comparables a partir de 1950.

Las señales del océano ya muestran esa rápida intensificación. En julio, las anomalías de temperatura superaban los +2 grados Celsius en sectores del Pacífico ecuatorial oriental, mientras que debajo de la superficie se detectaron anomalías de hasta +10 grados. Para septiembre, octubre y noviembre, el conjunto de modelos de la OMM proyecta una anomalía media cercana a +3.6 °C en la región Niño 3.4, con el fortalecimiento extendiéndose hacia noviembre y diciembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué significa para Honduras?

Para Honduras, un Niño más intenso eleva principalmente la preocupación por la falta de lluvia. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) señala que históricamente El Niño intensifica y prolonga la canícula, especialmente en Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque, así como en sectores del sur de Comayagua, Intibucá y Lempira. Especialistas del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) ya habían advertido en agosto que los meses más delicados podrían concentrarse entre octubre y noviembre. Para septiembre proyectaban una recuperación parcial de las precipitaciones, pero todavía por debajo de los niveles históricos. El problema es que una recuperación temporal de las lluvias no necesariamente significa el fin de la sequía. La UNAH advierte que la reducción acumulada de las precipitaciones puede provocar pérdidas de cultivos, muerte de ganado por falta de agua y pastos, menor disponibilidad de agua para las ciudades y un aumento posterior de la inseguridad alimentaria. La señal regional tampoco es alentadora. Los modelos estacionales consultados por el International Research Institute for Climate and Society muestran una probabilidad considerablemente mayor de precipitaciones por debajo de lo normal en Centroamérica y el Caribe durante septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Menos huracanes, pero el peligro no desaparece

El Niño tiene, sin embargo, otro efecto importante para Honduras y el Caribe. La Universidad Estatal de Colorado explica que el calentamiento del Pacífico aumenta los vientos del oeste en las capas altas de la atmósfera sobre el Caribe y el Atlántico tropical, incrementando la llamada cizalladura del viento, una condición que dificulta que los ciclones tropicales se formen o intensifiquen. Por esa razón, el equipo de pronóstico de Colorado había reducido su previsión para la temporada de huracanes de 2026 a 11 tormentas con nombre, cinco huracanes y dos huracanes mayores, cifras inferiores a los promedios históricos. Sin embargo, los investigadores advierten que una temporada menos activa no significa ausencia de peligro: un solo ciclón que alcance tierra puede provocar un desastre.

Calor y sequía pueden extenderse hasta 2027

La OMM también anticipa temperaturas superiores a lo normal sobre prácticamente todas las regiones terrestres durante septiembre, octubre y noviembre. El organismo advierte que un Niño extremadamente fuerte puede alterar simultáneamente los patrones de lluvia y temperatura y aumentar el riesgo de sequías, inundaciones y episodios de calor extremo en distintas regiones. Para Honduras, por tanto, el momento crítico no necesariamente quedó atrás con la canícula. Los pronósticos disponibles apuntan a que el país entra ahora en una segunda etapa: un El Niño que seguirá fortaleciéndose hacia finales de 2026, con potencial para prolongar los déficits de humedad, presionar los embalses y las fuentes de agua, afectar la producción agrícola y extender algunos de sus efectos hasta los primeros meses de 2027.