José Miguel Figueroa iba a su trabajo cuando murió en su moto en el bulevar Mackey

San Pedro Sula. Un joven motociclista murió la tarde de este viernes luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Mackey de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como José Miguel Figueroa, de 19 años, quien se desplazaba en una motocicleta para su trabajo a una empresa de comunicaciones.

El impacto provocó que el joven resultara gravemente herido. Pese a la emergencia registrada en el sector, paramédicos del 911 se hicieron presente para brindar los primeros auxilios, sin embargo, Figueroa falleció como consecuencia del percance.