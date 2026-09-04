José Miguel Figueroa iba a su trabajo cuando murió en su moto en el bulevar Mackey

San Pedro Sula. Un joven motociclista murió la tarde de este viernes luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Mackey de San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como José Miguel Figueroa, de 19 años, quien se desplazaba en una motocicleta para su trabajo a una empresa de comunicaciones.
El impacto provocó que el joven resultara gravemente herido. Pese a la emergencia registrada en el sector, paramédicos del 911 se hicieron presente para brindar los primeros auxilios, sin embargo, Figueroa falleció como consecuencia del percance.
Hasta el momento, no se han establecido de manera oficial las circunstancias exactas que provocaron el accidente, por lo que las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió.
Elementos de las autoridades policiales se desplazaron hasta el lugar del accidente para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.
Las autoridades también deberán determinar si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo o si el motociclista perdió el control de la unidad por alguna circunstancia aún no establecida.
El accidente generó congestionamiento vehicular en este sector del bulevar Mackey mientras se desarrollaban las diligencias.
Las investigaciones continuarán para establecer la dinámica del accidente y deducir las responsabilidades que correspondan.